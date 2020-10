Andra, apariție absolut spectaculoasă. Ce transformare, toți fanii au rămas uluiți

Andra și-a surprins fanii cu o nouă apariție spectaculoasă! Artista i-a luat pe toți pe nepregătite și i-a lăsat uimiți pe cei care o urmăresc pe rețelele de socializare. Cum arată celebra artistă? Schimbarea a fost bine primită de internauți.

Andra s-a transformat peste noapte în Jennifer Lopez. Cunoscuta artistă de la noi a lăsat fără cuvinte pe toată lumea și i-a făcut pe cei care o urmăresc să se întrebe dacă nu și-a făcut vreo operație la nas. Artista s-a afișat cu un nou look ce le-a trezit nenumărate întrebări fanilor, iar mulți dintre aceștia s-au gândit la celebra Lopez. Andra este cunoscută ca fiin una dintre cele mai naturale vedete de la noi, iar atunci când va apela la medicul estetician sigur vor lua la cunoșttință toți. Până atunci, soția lui Măruță a reușit să le aducă zâmbetul pe buze tututror fanilor pe rețelele de socializare prin câteva poze în care s-a lăsat pe mâinile celor mai buni specialiști în materie de make-up.

Rezultatul a fost unul spectaculos, iar internauții au părut foarte încântați de cele petrecute. „Wow, ce frumoasă ești!!!!😘😘😘 / Cea mai FRUMOASĂ divă!❤️Zici că ești de-a dreptul o păpușă!🔥/ Te-ai operat la nas sau este machiajul? Nu-mi dau seama… / Arăți superb, regina mea! / Wooow! Arăți ca Jennifer Lopez în poze asta! Ce perfect îți vine acest machiaj / Cred că este cea mai frumoasă poză a ta, OM superb! / Bestială ești!”, au fost unele din mesajele primite de artistă la postarea în cauză.

„Plec de la ideea de bază că pe niciun ten, oricât de ofertant ar fi el, nu se poate lucra dacă nu e perfect curăţat şi învelit într-un strat de bază pentru machiaj – crema aceea care se aplică meticulos sub fondul de ten sau pudra. Deci în niciun caz nu merg seară la culcare cu fardurile pe faţă. Bine, cred că mi s-a întâmplat de vreo două ori, în turnee, eram foarte obosită după câte-un concert şi am sărit peste demachierea de seară. A două zi, pernă albă era bej-orange, ceva de genul asta, de la pudra mea. Am râs, deşi eram stânjenită, dar am învăţat ceva din asta. Cred şi în bună hidratare. Un ten foarte uscat creează probleme de tot felul, asta ştim…”

Andra (Sursa: cosmopolitan.ro)