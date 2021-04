Anda Adam, implicată într-un nou scandal. Artista a fost fără milă: ”Aberezi! Care parte nu o înțelegeți?”

Anda Adam nu s-a mai putut abține și s-a luat la ceartă cu una dintre fane, pe Instagram. Ce reproș i-a adus urmăritoarea controversatei blondine și cum a decis solista să-i răspundă. Artista a fost fără milă: ”Aberezi! Care parte nu o înțelegeți?”.

Ziua și nemulțumirea pentru Anda Adam. Faimoasa artistă este implicată într-un nou scandal în mediul online. Sătulă de criticile pe care le-a primit pe internet, blondina a răbufnit la adresa unor internauți care au certat-o, după ce a promovat o cremă anticelulitică pe contul său oficial de Instagram.

„Am incercat zeci de creme,rezultat minim.Dar dupa luni de testari am ajuns la formula cea mai eficienta pentru noua cremă anticelulitică. E geniala, rezultat f bun, un miros îmbietor de mango, hidratează în profunzime și intra f repede în piele oferind un efect de răcorire! L-am introdus în rutina mea și o iau în bagaj oriunde merg. Fetelor, vi-o recomand cu încredere ❗️Merita sa il incerci, chiar astept feedback- ul vostru in privat❗️”, a fost mesajul inițial al Andei Adam de pe Instagram.

Comentariile negative ale urmăritorilor săi nu au întârziat să apară. Cântăreața a fost asaltată cu întrebări și acuzații din partea admiratorilor săi, care i-au reproșat fostei concurente de la Te Cunosc de Undeva că minte pe Instagram în privința unui anumit produs. Anda Adam s-a văzut nevoită să se apere până în punctul în care i-a aruncat cuvinte dure unei internaute.

Admiratoare: Jenant textul reclamei, crema e apărută pe piață de câteva zile

Anda Adam: Și noi facem teste și formula la ea de 8 luni cu chemist în laborator. Care parte nu o înțelegeți?

Admiratoare: Deci la ce făceai înainte reclamă recunoști că erau zero.

Anda Adam: Nu m făcut niciodată reclamă la cremă anticelulitică! Relax!

Admiratoare: În postarea ta nu specifici nimic și nici acum opt luni nu ai spus că o testezi

Anda Adam: Aberezi! Nu am cum să vorbesc de un produs încă nelansat, că nu e firma mamei! Asta 1! 2. Am specificat în text că după luni de testări al acestui produs am ajuns la formula care mie mi se pare că dă randamentul maximum față de alte creme incercate. Mă repet! Care parte nu o înțelegeți????? Ai nevoie de o cremă de genul, bine, nu te obligă nimeni să îți iei, draga mea! Este doar expunerea la ce vreau eu pe pagina mea, unde am dreptul să fac ce vreau eu, cum și tu faci ce vrei pe pagina ta! Te pup!