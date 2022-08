Anda Adam îl prezintă deja pe Yosif soțul ei. Vedetă, mai fericită ca niciodată: “Copiii lui mă strigă mami”. VIDEO EXCLUSIV

“Poate fata”, după cum spune și o melodie mai veche a artistei! Anda Adam și-a îndeplinit visul și are propriul parfum, mai are în plan să lanseze o linie de make-up, iar pe plan personal urmează cât de curând să se recăsătorească cu Yosif Eudor Mohaci. Când vor ajunge exact la Starea Civilă știe doar partenerul ei de viață, iar ea nu vrea să îi strice planurile. În interviul exclusiv acordat pentru Impact.ro, Anda Adam ne-a povestit despre afaceri, dar și despre cum s-a integrat ea în familia logodnicului său formată din cei doi copii și părinții lui.

Anda, cum ți-a venit ideea să te lansezi pe piața parfumurilor?

Am niște idei, care stau depozitate undeva și seara când mă culc, cad de acolo și îmi intră în minte. Ce tare ar fi dacă aș face un parfum, dar să miroasă cum îmi place mie! Eu sunt foarte pasionată de parfumuri, am peste 80 de parfumuri și am o obsesie. Dacă tot sunt așa cunoscătoare de mirosuri, ce ar fi să fac și un parfum al meu? Și uite așa a luat naștere acest parfum, care miroase foarte bine și care creează dependență.

Ai lucrat cu parfumieri din afară?

Da, este fabricat în Dubai, la cea mai mare fabrică de parfumuri din Dubai.

Mai ai în plan și alte parfumuri?

Sper că da, dar nu numai parfumuri. Vreau să mă extind spre zona aceasta de cosmetice, farduri, rujuri, tot ce ține de make-up. Sper ca și ce urmează să fie de succes.

Iubitul tău a avut vreo contribuție la lansarea acestei afaceri?

Am mirosit împreună foarte multe arome. Și oricum logodnicul meu, viitorul meu soț, mă susține foarte mult în tot ceea ce vreau să fac, pentru că vede că mă pricep și are foarte multă încredere în mine.

Mai devreme l-ai prezentat unor prietene drept soțul tău.

Da, pentru că eu îl consider soțul meu, inelul de logodnă îl am pe mână și urmează nunta, dar să nu mă întrebi când, pentru că nu știu nici eu. El știe.

Dar la Starea Civilă când ajungeți?

Foarte curând, eu bănuiesc, acum că el nu este lângă mine, că îmi pregătește ceva și atunci am evitat să mai insist foarte tare pe subiectul acesta, să-l întreb chiar și eu, pentru că nu știu poate vrea să îmi facă o surpriză și nu aș vrea să îi stric cumva planurile. Am înțeles că se gândește ceva, nu știu ce, sunt și eu foarte curioasă. Am lăsat as-ul în mânecă la el de data aceasta.

Eveline, fiica ta, deja îi spune “tată”. Pe tine cum te strigă copiii lui?

Mami.

Aveți deja 3 copii din căsătoriile anterioare, vă doriți copii?

Da, normal, acesta este planul nostru pentru anul acesta: copii!

Ne dai vreo veste? Este vreunul pe drum?

Deocamdată nu, dar ne dorim foarte mult copii, ne-am dori foarte mult să facem gemeni. Îmi doresc două fetițe cu ochii lui. El în schimb își dorește alfel: o fetiță cu ochii lui și cealaltă cu ochii mei. Și acum pe acest subiect ne certăm puțin, dar ajungem noi la o înțelegere.

Mergi tu în Elveția, stă el mai mult aici? Unde locuiți?

Jumi – juma. Eu la el, el la mine, noi la Cluj.

Cum te înțelegi cu părinții lui?

Foarte bine, excelent și cu copiii. E ceva minunat ce mi se întâmplă. Nu am cuvinte să mulțumesc și nu aș putea niciodată să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile astea minunate care mi se întâmplă. Nu pot exprima în cuvinte, este prea puțin. Dar este aici, la mine în suflet și tot aici în suflet am recunoștință pentru toate lucrurile frumoase care mi se întâmplă. Încerc la rândul meu să fac și eu alte lucruri frumoase pentru cei din jurul meu.

Pe plan muzical, ce pregătești?

Lansez o piesă cu Xonia, se numește Diamond Girl și o altă piesă, o colaborare cu un artist din Turcia.

Citește și: Anda Adam vrea să își ia revanșa în fața logodnicului său. Ce plan are după surpriza cererii în căsătorie. „I-o coc și eu”