Anda Adam i-a șocat pe fani în ultima apariție lângă Tzancă Uraganu. Detaliul observat de toți: ‘Nu mai poate omul să mănânce o savarină’

Excentrica artistă a reușit să stârnească un adevărat uragan în rândul fanilor, cu cea mai recentă apariție lângă nimeni altul decât… Tzancă Uraganu! Un detaliu neașteptat a fost observat de aproape toți cei care au văzut imaginile ce au făcut furori în mediul online. Cântăreața a reacționat imediat.

Anda Adam este una dintre cele mai cunoscute cântărețe de la noi din țară. De-a lungul carierei sale, ce se întinde pe mai bine de două decenii, s-a reinventat de mai multe ori, abordând diferite stiluri, de la hip hop, R&B, dance, până la pop. Acum, se pregătește să lanseze o nouă piesă, o colaborare surprinzătoare.

Recent, artista a publicat în mediul online o înregistrare video de câteva secunde în care apare alături de nimeni altul decât Tzancă Uraganu. Cei doi vor lansa în curând ceea ce speră că va fi următorul mare hit pe piața muzicală de la noi din țară. Imaginile au stârnit un val uriaș de reacții.

Unii au criticat-o pentru colaborarea cu celebrul manelist: „Păcat! Sa incepi cu BUG MAFIA și să ajungi sa lalaiești pt bani cu maneliști… Îmi pare rau că ți-am ascultat melodiile până acum, dar sa te vinzi pt bani … Sa cânți porcăria asta de manea…e oribil. Mult succes in continuare!”, „Dezamăgire totală…”.

Cei mai mulți, în schimb, s-au concentrat pe un alt detaliu, faptul că Anda Adam ar fi pus câteva kilograme în plus, speculând că ar putea fi însărcinată.

Artista a reacționat imediat. Anda Adam a publicat, duminică seară, mai multe înregistrări video făcute la sala de forță, îmbrăcată în echipament, și a transmis un mesaj pentru cârcotași:

„Măi, cârcotașă e lumea! Când sunt așa, un pic mai Beyonce, nu-i bine. Când sunt prea slabă, iar nu-i bine. Sunt la sală, nu am filtru, nu sunt machiată. Uite, au dispărut și ridurile, au dispărut și kilogramele!

Soțul a zis că mă place și cu două kilograme în plus, deci e ce trebuie. Off, o savarină nu am voie și eu să mănânc, să iau două kilograme în plus, că imediat mă ceartălumea!”, a spus Anda Adam.