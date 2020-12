Anchetă de urgență la Spitalul „Victor Babeș”, după moartea pacientei dezintubată din greșeală. Manager spital: „Un caz de o gravitate deosebită”

Cazul pacientei moarte de la Spitalul “Victor Babeș” a șocat în câteva ore o țară întreagă. În cursul serii de joi se anunța decesul unei paciente de la Terapie Intensivă, deconectată de la aparate, din greșeală, de un brancardier. În cursul dimineții de vineri, Nelu Tătaru a dispus de urgență un control de la DSP pentru a afla cu exactitate ce s-a întâmplat.

Inspectorii DSP București vor merge în cursul zilei de astăzi în control la Spitalul COVID „Victor Babeş” din București, acolo unde o pacientă a fost dezintubată de un brancardier, din greșeală, gest care i-a cauzat moartea.

Imediat după mesajul oficial transmis de Poliție, Ministrul Sănătății i-a trimis pe inspectorii DSP pentru verificarea modului în care se desfășoară procedurile de lucru și dacă sunt sau nu respectate atribuțiile fișelor postului. Pe lângă acest control din partea Ministerului Sănătății, în acest moment se desfășoară atât o anchetă internă, cât și una a Poliției.

Cel care a sunat la 112 pentru a denunța evenimentul a fost un medic aflat pe tură în acel moment. Anchetatorii s-au deplasat ieri la spitalul Victor Babeș, unde au luat declarații și au ridicat mai multe documente pentru investigații.

Polițiștii au deschis un dosar penal pe numele brancardierului care a încurcat pacienții, urmând a afla rezultatele cercetărilor.

În urma nefericitului eveniment, Emilian Imbri, managerul spitalului “Victor Babeș”, s-a arătat extrem de intrigat și dezamăgit de eroarea medicală comisă. Acesta a afirmat că nu a mai auzit de astfel de evenimente până acum și așteaptă să afle cauzele exacte ale decesului.

Potrivit acestuia, șapte sau opt persoane s-au aflat în zona cu pricina la momentul respectiv, martori cheie în aflarea adevărului. Întrebat de angajații care au fost de gardă în momentul producerii accidentului, Emilian Imbri a refuzat să ofere informații care i-ar putea afecta psihologic pe colegii săi.

„Este o anchetă în desfășurare. Noi am anunțat procuratura imediat ce am aflat de caz. Este un caz de o gravitate deosebită, așa ceva nu s-a întâmplat sau nu am auzit să se întâmple undeva până acum”, a declarat Emilian Imbri, managerul Spitalului Victor Babeș din București, pentru Libertatea.