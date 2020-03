Anca Țurcașiu, în costum de baie, la 49 de ani. Cum arată fără operații estetice. Fanii sunt înnebuniți

Anca Turcașiu s-a fotografiat din nou în costum de baie, spre bucuria fanilor săi. Artista arată senzațional la cei 49 de ani. Dar cu reușește să obțină o astfel de performanță. Ei bine, prin mari eforturi și o dietă pe care o ține de 30 de ani.

Anca Țurcașiu, în costum de baie, la 49 de ani

Anca Țurcașiu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Frumoasă și talentată, aceasta și-a făcut apariția la plajă în costum de baie ”Keep calm! We`ll manage!”, a scris artista în descrierea imaginii. Nu de mult, vedeta a mărturist că motivul pentru care se menține la greutatea pe care o are în prezent este o dietă pe care o ține de 30 de ani. A eliminat de 30 d ecaani carnea din alimentație și nu mai mănâncă nici lactate. A rămas doar pe fructe, legume, pește, ouă, și evită pe cât posibil zahărul și făina albă. În plus, pentru că moștenirea genetică nu a ajutat-o prea mult, artista încearcă să fie cât mai calculată în ce privește mâncarea:

Dieta pe care o ține Anca Țurcașiu

„E rezultatul unui efort permanent. Încerc să mănânc foarte calculat, foarte atent. Mama a fost o grăsuță drăguță, iar tata are și astăzi multe kilograme, dar le poartă cu mândrie. (zâmbește) Genetic, nu sunt o silfidă. Și nu o să fiu până când o să mor. Dar asta e, nu mă vait. M-am obișnuit. E un mod de viață”, a declarat Anca Țurcașiu pentru revista Viva.

De altfel, aceasta ține încă de când avea 20 de ani, un regim ovo-lacto-vegetarian. „Aveam, la vremea respectivă, cam 25 de zile de turnee pe an și un coleg din trupă, a cărui soție suferea de cancer, primea din afară cărți de specialitate legate de alimentația corectă. Nu aveam ce face și le-am citit și eu. Cred că mi le-a trimis Dumnezeu, că nu le-am căutat eu… În turneu, la mare, aveam masa asigurată, așa că am stat de vorbă cu bucătarul și i-am zis că din acel moment nu vreau să primesc la masă carne”, a mai declarat artista.