Anca Serea s-a apucat de sport la sfatul medicului: “Am un antrenor personal, lucrăm de 4 ori pe săptămână, acasă” EXCLUSIV VIDEO

Anca Serea are parte de adrenalină având 6 copii și nu stă locului o clipă. Vedeta a afișat întotdeauna o siluetă impecabilă, pe care a reușit să o păstreze prin disciplină alimentară. De ceva timp, soția lui Adrian Sînă face mișcare în mod constant, la sfatul medicului. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Anca Serea ne-a declarat că și-a luat un antrenor personal, care vine acasă, pentru ca ea să nu piardă timp în trafic. Vedeta are în plan ca și copiii să lucreze cu el.

Anca Serea a avut dintotdeauna un stil de viață ordonat, ale cărui efecte se văd în prezent.

“Știți că nu am fost niciodată vreo fire gurmandă, nu am mâncat proteină animală, nu mănânc zahăr, nu beau chestii acidulate, încerc să dorm cât mai multe ore pe noapte, asta nu-mi reușește, sport susținut acum în ultima perioadă și cam atât”, ne-a enumerat ea regulile de bază de la care nu se abate.

Noutatea este că vedeta a integrat exercițiile fizice în program, un capitol pentru care nu își găsea timp până acum, activitățile cu copiii, dar și rezolvarea altor treburi fiind prioritare. Medicul însă a motivat-o să se apuce de sport, ceea ce s-a și întâmplat.

Prin urmare, Anca a decis să apeleze la un antrenor, care să îi personalizeze exercițiile și să le execute sub atenta lui supraveghere. S-a bucurat că a reușit să salveze timp prețios, pe care l-ar fi pierdut în trafic, în drum spre sală. Așa că antrenamentele le face în mediul ei.

Anca Serea a constatat pe propria piele beneficiile antrenamentelor fizice, recunoscând totodată că nu îi este ușor.

“Dorm mai bine în primul rând, parcă am mai multă energie, deși îmi este foarte greu în continuare, pentru un om care nu a făcut sport ani de zile. Am poftă de mâncare mai mare, din păcate, dar asta este, mai trebuie să mai și mâncăm, să ne alimentăm și cam atât”, a punctat ea.

Mama eroină din showbiz, cum este denumită Anca Serea datorită celor 6 copii, susține că nu s-a bazat doar pe genă, ci și-a creat o rutină de îngrijire care o ajută să arate bine și să se simtă bine în pielea ei.

“Sunt un om optimist, folosesc niște creme bune sincer. Nu am fumat, nu am băut niciodată alcool. Sunt atentă așa cu ceea ce fac, nu exagerez, nu abuzez, încerc să nu mă mai enervez, toate chestiile astea puse cap la cap sunt importante, mai ales după o anumită vârstă. Am început să mă iubesc și să mă prețuiesc mai mult decât o făceam înainte și am devenit mult mai liniștită și echilibrată”, a declarat, pentru Playtech Știri, Anca Serea.