Anca Dumitra, dezvăluiri despre relaţia mamei cu soţul austriac: ”Am văzut comentarii răutăcioase la adresa lui”

Pentru fanii serialului ”Las Fierbinți”, ea este Geanina, dar pentru cei din sala de spectacole este Anca Dumitra, care spune că nu este influencer, ci actriță. Într-un interviu recent, actrița face dezvăluiri despre relaţia mamei cu soţul austriac, așa că citește mai departe și află detaliile.

Mai este puțin până pe 31 august, zi în care frumoasa Anca Dumitra va împlini vârsta de 35 de ani.

Absolventă a UNATC, la clasa celebrului și regretatului actor și profesor Doru Ana, tânăra Anca Dumitra și-a arătat cu prisosință talentele sale actoricești.

Până la acest moment are nu mai puțin de 11 roluri la activ pe scenela teatrelor din Capitală, de la Teatru de Comedia și Nottara sau Metropolis.

Dar, succesul, așa cum îl putem numi azi, l-a dobândit odată cu întruparea simpaticei și, uneori inocentei Geanina, personaj din serialul ”Las Fierbinți”.

A avut experiența cinematografică, după ce apărea în câteva filme, precum ”Copliăria lui Icar”, în regia lui Alex Iordăchescu, din 2009, sau mici scurtmetraje.

Așa că, intarea pe platourile de filmare la producția PRO TV a fost una, relativ, ușoară. Cu toate astea, mulți sunt cei care o văd azi ca influencer, lucru departe de adevăr, de altfel dezmințit de actriță într-un interviu acordat lui Mihai Morar, la Podcastul video ”Fain&Simplu”:

Când sutem mici, și mai ales fetele sunt fascinate de magia marelui ecran, și unele dintre ele se visază actrițe de top, adulate și iubite și, în cele din urmă, cu un mare Premiu Oscar în brațe.

Nici Anca Dumitra nu face excepție, iar acum că este actriță, acest vis este cât se poate de actual. În interviul dat, actrița vorbește de această dorință, spunând că:

Acolo am avut cumva și rolul negativ, dar aș rejuca oricând în acel spectacol”.

În 2014-2016 am jucat la Nottara în Mizantropul.

”Mereu mi-am dorit Oscarul, am jucat într-un film străin.

După o perioadă, anul trecut avea să-și oficializeze la Sfatul Civil cu iubitul de origine austriac, Manferd Spendier, ulterior făcând și nunta religioasă, dar rememorând acest frumos episod din viața ei, actrița recunoaște că a fost și personaj negativ:

Am fost destul de ferită tocmai pentru că m-am ținut retrasă. Eu vreau să fiu liberă în cariera mea. S-a aflat de nunta mea, e viața mea, nu e ceva să țin cu totul, dar și acolo au fost mici comentarii.

”Când am fost eu personaj negativ? Sunt așa când văd că mă judeci, dacă mă judeci, chiar și dacă ai avea o bază, dar nu neapărat ajung să reacționez. Cum sunt cel mai des judecată?

Deși relația lor a evoluat rapid de la iubți la căsnicie, Anca Dumitra avea să fie întrebată de cum este relația mamei sale cu Manferd Spendier, iar tânăra actriță spune că ”mama e foarte deschisă”:

”Mama e foarte simpatică, am văzut și eu materialul, mi-a zis ”mamă, am vorbit prea mult?”, i-am spus ”spui că ai fost cu o prietenă în fața blocului”.

Cât despre fericitul moment din viața ei personală, Anca spune că ”Am avut 140 de invitați, dar au fost fix cei care au trebuit să fie acolo”:

”Eu nu am avut nicio treabă cu cine a venit sau nu, a fost o bucurie generală, toată lumea s-a distrat, a fost ca o petrecere.

Eu nu mă visam mireasă, nu aveam nicio treabă, nu că nu îmi doream, familia e cea mai importantă.

Dar nu am fost genul care să forțeze ceva, nu am forțat nimic, eu dacă simt, fac, dacă am cel mai mic dubiu, mă dau la o parte”, mai spune Anca Dumitra.