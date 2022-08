Anamaria Prodan spune lucrurilor pe nume despre presupusul iubit căsătorit cu o altă femeie. „Eu sunt unică, nu-s amantă de meserie”

Mai multă lume a speculat că Anamaria Prodan se află într-o relație cu un bărbat din Emiratele Arabe Unite, după ce mai multe fotografii au apărut cu cei doi pe rețelele de socializare. Vedeta a clarificat recent situația despre presupusul ei iubit.

Anamaria Prodan a declarat că, în realitate, între ea și Ibrahim Ashary, care este căsătorit, este doar o relație de prietenie și nimic mai mult, chiar dacă lumea a înțeles altceva din imaginile postate pe rețelele de socializare cu cei doi. În ciuda acestora, impresara a declarat că nu este amanta nimănui și că nu are o relație cu medicul arab.

”Mi se pare jenant. Am declarat eu că am iubit? Am pus la descrierea pozelor ”lovemyfriend” (n.r. îmi iubesc prietenul”… asta înseamnă că e iubit? Eu am acasă 3 copii de vis pe care nu pot să-i fac de râs umblând cu un bărbat însurat. Sunt Anamaria Prodan. Nu mă fac de râs. Numele mi l-am clădit greu în mulți ani.

Nu apar cu bărbați însurați, nu-s amantă de meserie, nici nu am să fiu cât trăiesc. Nu mă arată lumea cu degetul, iar bărbații nu schimbă impresii între ei despre mine. Nu mă confundați! Eu sunt Anamaria Prodan. Unica”, a spus Anamaria Prodan în exclusivitate pentru Antena Stars.