Anamaria Prodan, o nouă dezvăluire dureroasă după divorţul de Reghecampf. Ce nu mai vrea sub nicio formă fostul ei soţ

Despărțirea dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf este una dintre cele mai mediatizate separări care au avut loc în showbiz-ul românesc. Impresara a mărturisit că divorțul nu poate să fie evitat, însă acum a făcut o nouă mărturisire tristă despre antrenor.

Mulți au fost șocați în momentul în care s-a aflat că impresara și Laurențiu Reghecampf divorțează după mulți ani de căsnicie. Ei au trecut prin câteva luni pline de zvonuri și incertitudine, ținând cont că antrenorul explica faptul că a depus actele de divorț, în timp ce vedeta nega vehement totul.

În cele din urmă, Anamaria Prodan a confirmat despărțirea după ce s-a aflat că Laurențiu Reghecampf și-a refăcut viața. Într-un nou interviu, impresara a mărturisit că nu și-a mai văzut fostul partener de câteva luni pentru că noua iubită nu l-ar lăsa să păstreze legătura cu familia.

Înţeleg că noua iubită are nişte probleme cu noi şi că nu-l lasă. Dar probabil o să-şi dea seama că noi l-am iubit foarte mult şi că o să-l preţuim în continuare şi că aşa este frumos, să rămâi în continuare, pentru că ne leagă un copil şi cred eu că are nevoie de tatăl lui toată viaţa.”, a zis Anamaria Prodan pentru romaniatv.net .

Anamaria Prodan a rămas cu un gust amar după tot ce s-a întâmplat. Vedeta preferă să nu refuze vehement o posibilă împăcare cu fostul ei soț, însă, deocamdată, își dorește să se îndepărteze de toată situația creată în jurul său după ce s-a aflat despre divorț.

„Astea sunt nişte lucruri pe care la fel… never say never. Dar dacă mă întrebi acum şi la toată mocirla asta în care eu nu am fost obişnuită să fiu pentru că de când am deschis ochii pe lumea asta, provenind dintr-o familie de învingători, şi de oameni foarte serioşi şi foarte laudată, şi să apar în presă numai şi numai cu realizări… niciodată în mocirlă.

Si în momentul ăsta suntem trași cumva, fără voia noastră, în ceva oribil, de aia încercăm să ieșim, să respiram aer curat şi să uităm ceea ce se întâmplă.”, a mai zis vedeta.