Anamaria Prodan, despre despărțirea de Laurențiu Reghecampf. ”De 4 ori s-a întâmplat!”

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sunt unul din cele mai urmărite cupluri din showbiz-ul românesc, chiar dacă o perioadă de timp au dispărut din vizorul presei, odată cu mutarea în Dubai.

Nu de puține ori Anamaria a vorbit despre căsnicia ei cu fostul antrenor al FCSB-ului, dar acum s-a decis să vorbească și de părțile mai puțin bune. Cei doi și-au declarat încă odată dragostea prin reînoirea jurămintelor. Anamaria povestește că în această perioadă, de pandemiei de coronavirus, au avut timp mai mult pentru ei doi, în Dubai. Când s-au mai relaxat lucrurile au decis să revină în România mai îndrăgostiți.

De-a lungul timpului, de când sunt împreună, au tot existat zvonuri despre un eventual divorț, dar de fiecare dată Anamaria și Laurențiu au revenit mai puternici. Anamaria a decis să povestească de unde au început zvonurile despărțirii celor doi în media românească.

”Haideţi să vă zic de unde s-au alimentat zvonurile astea. Un an de zile, cât mama a fost în spital și când nimeni din România nu știa ce are mama de fapt, eu am rămas în țară. Nu m-am despărțit de mama nici măcar o secundă. Am dormit la Spitalul Elias pe o canapea mică vreo patru luni.

N-am plecat de acolo pentru că mama putea să moară în orice clipă. Sora mea nu putea să vină din Statele Unite pentru că nu avea cu cine să-și lase copilul, eu am fost singură lângă mama. Probabil mulţi au gândit că dacă eu n-am mers cu Laur în Emirate, gata, ne-am despărţit. a povestit Anamaria Prodan.