Anamaria Prodan continuă scandalul cu Reghecampf. Dezvăluirile uimitoare făcute despre antrenor de afaceristă: „Nu mai are dreptul la nivel mondial”

Tocmai când apele păreau să se liniștească, Anamaria Prodan continuă scandalul cu Laurențiu Reghecampf. Oamenii legii au pus poprire pe bunurile comune, inclusiv pe locuință. Antrenorul nu ar mai putea să își desfășoare activitatea profesională așa cum și-ar dori: „Nu mai are dreptul”.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au divorțat oficial în 2022, însă relația dintre ei nu este bună, nici marcată de indiferență, ci mai degrabă de acuzații și tensiuni. Chiar când părea că apele se linișteau, impresara a făcut dezvăluiri și acuzații șocante la adresa fostului partener de viață.

În cea mai recentă intervenție televizată, Anamaria Prodan a dezvăluit că oamenii legii au pus poprire pe bunurile comune, inclusiv pe jumătate din locuință, în urma unor acuzații făcute de fostul soț. Blondina susține că s-a ajuns în această situație din cauza situației dezastruoase în care se află antrenorul.

Bunurile pentru care Laurențiu Reghecampf a depus plângere nu sunt dispărute, ci doar puse sub poprire. Una dintre mașini este folosită pentru a-l duce la școală pe fiul celor doi foști parteneri de viață. Antrenorul ar fi recurs la această metodă pentru a face rost de bani, a spus Anamaria Prodan.

Impresara a declarat că, probabil neavând posibilitatea să își plătească împrumuturile, Laurențiu Reghecampf crede că poate să facă un demers pentru a recupera bani. Așa a procedat cu toate mașinile, pe care le-a vândut prietenilor, a susținut Anamaria Prodan.

Și dezvăluirile șocante nu se opresc aici! Anamaria Prodan a ținut să precizeze că fostul său soț nu ar mai avea voie să lucreze ca antrenor nu doar în România, ci la nivel mondial, din cauza faptului că a pierdut un proces. În prezent, Laurențiu Reghecampf nu ar avea loc de muncă.

„Voi realizați ce probleme are omul ăsta? În loc să facă performanțe, e dat afară de peste tot! Deci este în cap! Este fără serviciu! Nu mai are dreptul să antreneze la nivel mondial! Ce antrenor a mai ajuns în situația asta vreodată pe Pământ? Nu mai are voie că a câștigat Rotaru procesul”, a dezvăluit Anamaria Prodan la Xtra Night Show.