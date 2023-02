ANAF te ia in vizor dacă ai folosit acești bani. Controale masive pentru acest tip de venituri

O anumită categorie de români va fi controlată la sânge dacă au avut afaceri într-un anumit domeniu care este foarte la modă în mai toată lumea. Astfel, Agenția Națională de Administrare Fiscală te ia in vizor dacă ai folosit acești bani.

ANAF controlează românii care au făut bani din acest domeniu. Cine sunt cei vizați

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) îi ia la puricat pe românii care au făcut bani cu ajutorul monedelor virtuale.

Astfel, ANAF a publicat de curând pe site-ul instituţiei „Broşură privind tratamentul fiscal al veniturilor realizate de persoanele fizice din transferul de monedă virtuală”.

Tranzacțiile cu monede virtuale, venituri impozabile

Anunțul aduce clarificări despre tratamentul fiscal al veniturilor realizate de persoanele fizice din transferul de monedă virtuală.

Veniturile realizate de persoanele fizice din tranzacții cu monede virtuale sunt venituri impozabile şi le sunt aplicabile prevederile Cap. X „Venituri din alte surse” din Titlul IV – „Impozitul pe venit” din Codul fiscal, conform Art. 114 alin. 2 lit. m) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare.

Care sunt veniturile impozabile

De asemenea, veniturile impozabile cuprind atât veniturile în numerar (care presupun o remuneraţie financiară), precum şi cele în natură (spre ex. produse, servicii, călătorii etc.), conform Art. 10 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare.

Românii care au venituri din transferul de monedă virtuală au obligaţia să declare veniturile prin completarea şi depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice-Capitolul I.

Impozitele se plătesc an de an

Date în ceea ce privesc veniturile realizate la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului, conform Art. 114 alin. 2 lit. m) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare.

Impozitul se calculează de către contribuabil prin aplicarea cotei de 10% asupra câştigului realizat, determinat ca diferenţă pozitivă între preţul de vânzare şi preţul de cumpărare, inclusiv costurile directe aferente tranzacţiei.

Cine nu plătește impozit chiar dacă a tranzacționat monede virtuale

Românii care cochetează doar în joacă cu monedele virtuale nu vor plăti impozit. Astfel, câştigul sub nivelul a 200 lei/tranzacţie nu se impozitează, cu condiţia ca totalul câştigurilor într-un an fiscal să nu treacă de nivelul de 600 lei, conform Art. 116 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare.

Nu în ultimul rând, ANAF recomandă consultarea următoarelor surse:

– pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală www.anaf.ro;

– la numărul de telefon: 031.403.91.60;

– la structurile de asistenţă pentru contribuabili din cadrul organelor fiscale teritoriale.