Ana Morodan a salvat o femeie de la înec. A fost șocată când a văzut că nimeni nu sare în ajutor: “Doamne, ce episod”

Ana Morodan a asistat la un episod care a marcat-o. Vedeta nu a stat cu mâinile în sân și a intervenit atunci când a văzut că o femeie este la un pas de înec și nimeni nu sare să o ajute. A povestit totul pe Instagram.

În timp ce se afla în vacanță, Ana Morodan a asistat la un moment periculos. Creatoarea de conținut se afla la mare, când a văzut că o femeie este la un pas de înec. Aceasta fusese luată de valuri și dusă în larg și, deși striga după ajutor, nimeni nu s-a încumetat să intre în apă după ea. Contesa digitală a intrat în apă și a ajutat-o pe femeie, după care a povestit întreaga pățanie pe internet. Ana Morodan a tras un semnal de alarmă, în urma incidentului.

”Doamne, ce episod. Femeia e bine, sperăm doar să nu fi stat prea mult sub apă și să facă alte complicații. Am să vă zic niște concluzii. Concluzia numărul 1 este că dacă nu sunteți capabili să aveți grijă nici măcar de voi, nu luați pe altcineva cu voi pe un sup (n.r. placă) în apă, la mare, toamna, unde valurile sunt mari.

Concluzia numărul 2 este că eu nu pot să-mi explic în ce lume putem trăi când pe plajă oamenii stăteau și se uitau ca la spectacol în timp ce o fată urla în larg: ajutor, eu mor, mă înec. Și nu făceau nimic, nu sunau la Salvare, nu sunau la Poliție, nu intra nimeni în apă după ea. Aveți grijă de voi și de viața voastră”, a transmis Ana Morodan.