Ana Bogdan, dezastru în fața finalistei de la Roland Garros. Ce s-a întâmplat în primul tur de la Wimbledon

Wimbledon nu a fost cu noroc pentru Ana Bogdan. Jucătoarea de pe locul 92 WTA a întâlnit-o în primul tur chiar pe finalista de la Roland Garros, rusoaica Anastasia Pavlyuchenkova (19 WTA). După un meci fără istoric, românca a fost învinsă cu 2-6, 2-6. În turneul de Grand Slam, România mai are 3 reprezentante, două dintre ele jucând miercuri după-amiază.

Ana Bogdan a îngroșat rândurile jucătoarelor românce care au ieșit deja din turneul de la Wimbledon. Situată pe locul 92 mondial, Bogdan a fost depășită clar de finalista de la Roland Garros, de anul acesta, Anastasia Pavlyuchenkova. Rusoaica s-a impus cu un categoric 6-2, 6-2, după un meci care a durat mai puțin de o oră. Ana Bogdan reușise să ajungă în turul 3 la Roland Garros, beneficiind și de retragerea niponei Naomi Osaka, cu care trebuia să joace în turul secund. Românca a fost eliminată, atunci, de spaniola Paula Badosa, în 3 seturi, după ce românca a avut o minge de meci în setul 2.

România a pierdut deja 3 jucătoare din cele aflate, inițial, la startul competiției. Firește, principala absență a fost cea a Simnei Halep, câțtigătoarea din 2019. Campioana en-titre a fost nevoită să ia o decizie dificilă din cauza problemelor medicale. Încă număr 3 mondial, Halep a suferit o accidentare la gamba stânga, la Roma, în 12 mai. Deși a urmat tratament și recuperare, ea n-a putut fi prezentă la turneul de la Roland Garros. Venită cu mari speranțe la Londra, Simona a anunțat, cu scurt timp înainte de începerea competiției, că se retrage din turneu.

Cu mare tristețe îmi anunț retragerea de la Wimbledon, întrucât accidentarea mea la gambă nu s-a vindecat complet. Am dat tot ce am putut pentru a fi gata de joc, am fost încântată să revin aici, dar corpul meu a spus nu și va trebui să păstrez aceste sentimente pentru anul următor.

Sunt foarte supărată să iau această decizie. A fost o perioadă dificilă, să vedem ce îmi va rezerva viitorul. Sper că voi deveni o sportivă și o persoană mai puternică. Mulțumesc tuturor celor de la Wimbledon pentru înțelegere”, a anunțat Simona Halep pe rețelele de socializare.