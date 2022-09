Amintiri tulburătoare. Ce mesaj a transmis Emiliano Sala cu câteva momente înainte de accidentul de avion și ce imagini a difuzat BBC în premieră – VIDEO

Au trecut mai bine de trei ani și jumătate de la accidentul de avion în care și-au pierdut viața fotbalistul Emiliano Sala și pilotul aparatului. Multe dintre întrebări au rămas fără răspuns! BBC a difuzat mai multe imagini dinainte de decolarea avionului, dar și un mesaj audio în care fotbalistul le transmite prietenilor că a plecat la drum cu un aparat de zbor care „pare să se destrame”. Din glasul lui se citește teama.

Accidentul a avut loc în ianurie 2019, când avionul în care se aflau fotbalistul Emiliano Sala și pilotul David Ibbotson s-a prăbușit în Canalul Mânecii. Ambele persoane au decedat.

Jucătorul de fotbal fusese transferat de la Nantes la Cardiff pentru suma de 18 milioane de euro și a plecat din Franța ca să semneze contractul.

BBC a publicat ultimele imagini cu el în viață, surprinse de camerele de supraveghere de pe aeroport. A trecut formalitățile de vamale și a urcat în avionul în care avea să-și găsească moartea. Jurnaliștii au intrat și în posesia unui mesaj audio pe care fotbalistul l-a trimis pe un whatsapp pe care îl avea cu mai mulți prieteni.

‘I’m on a plane that looks like it’s falling apart… I’m scared’

