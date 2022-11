America, înghițită de zăpadă. Furtunile au adus troiene de 2 metri și milioane de oameni blocați în case FOTO

America a fost înghițită de zăpadă în acest weekend. În doar 24 de ore, furtunile au adus troiene de doi metri, un nou record, în statul New York. Trei persoane au murit, iar milioane de persoane sunt blocate în case.

După ninsorile istorice din ultimele 24 de ore ce au lovit statul New York, autoritățile au început cea mai mare acțiune de deszăpezire din ultimii ani. Mii de utilaje și echipe de intervenții trebuie să se lupte cu troienele de până la doi metri înălțime din orașele afectate.

Oamenii din zonă susțin că nu au mai văzut niciodată ninsori atât de puternice și căderi atât de mari de zăpadă într-un timp așa scurt.

Luni, drumuri importante au fost închise, zboruri au fost anulate în statul New York. În urma furtunii de zăpadă ce a lovit mai multe orașe ale statului în acest weekend, utilajele de deszăpezire au intervenit cu excavatoare și basculante. După ce a fost ținut în funcțiune și suprasolicitat ore întregi, un camion cu plug care înșătura zăpada a luat foc în mers.

Din nefericire, furtuna a luat și trei vieți. În troienele uriașe au fost găsite trupurile fără suflare a trei persoane. În primele 24 de ore ale furtunii de zăpadă, patru mii de familii au rămas fără electricitate, iar în jur de nouă milioane de americani au rămas blocați în locuințe, fiind sfătuiți să evite orice deplasare ce nu este esențială.

În România, specialiștii de la ANM nu exclud, în lunile de iarnă, varianta unor episoade mai severe, cu ninsori abundente și temperaturi scăzute.

Luni, 21 noiembrie, ISU Suceava a anunțat intervenția pompierilor în mai multe zone din Suceava, unde zăpada a rupt mai mulți arbori.

It’s not yet even winter, and several FEET of lake-effect snow have hammered western New York. These cars are completely buried in the snow.

Also, here’s an aerial view of what it looked like over Blasdell, NY today.#NYwx #snowstorm pic.twitter.com/yIGOOrqcdl

— WeatherNation (@WeatherNation) November 20, 2022