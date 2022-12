Amenzi de zeci de mii de lei pentru românii care fac asta de la 1 ianuarie. Nu e de joacă, legea spune clar

Amendă pentru românii care fac un anumit gest de la 1 ianuarie. Mulți dintre ei au decis să posteze pe diverse grupuri de pe rețelele de socializare ce au de gând să facă. Pentru alții este o afacere, pentru unii o necesitate în aceste timpuri greu încercate. Din păcate, cei din urmă riscă să ajungă în atenția oamenilor legii și să fie amendați cu zeci de mii de lei. Iată despre ce este vorba!

Românii au devenit din ce în ce mai creativi, așa că în aceste timpuri greu încercate din punct de vedere economic au decis să pună la vânzare orice lucru care nu le este de folos. Mai exact, autoritățile au luat la cunoștință noua ,,afacere” cu vouchere de vacanță. Majoritatea care nu au apucat să le folosească încearcă să le dea pe bani frumoși până nu expiră.

Problema este că puțini au mai avut în minte faptul că tichetele sunt nominale și netransmisibile. Vânzătorii de ocazie se pot trezi astfel cu amenzi mai mari decât valoarea cardului cadou. Cu toate astea, ei trebuie să știe că există soluții legale pentru a nu pierde banii.

,,Am uitat de cardul de vacanţă, iar soldul expiră pe 3 ianuarie 2023. Sunt 850 de lei, îl dau cu 550″, așa arată unul din mesajele celor care vor să facă un ban de pe urma voucherelor nefolosite. Mulți angajați de la stat sau de la privat au uitat de ele sau nu au apucat să le folosească.

Amenzile pentru o asemenea faptă pot ajunge până la câteva zeci de mii de lei. Varianta ideală ar fi ca angajatul să îi ceară șefului să prelungească perioada de valabilitate a tichetului de vacanță.

Cei mai mulți au ales o vacanță pe litoral la vară sau un sejur scurt în luna februarie, în timpul vacanței școlarilor. Românii care au astfel de tichete trebuie să țină cont că orice excursie poate fi rezervată doar pentru unitățile de cazare de pe teritoriul României.

Viorica, angajată cu voucher expirat: Am primit un voucher care a fost valabil un an de zile. Am avut și copiii mici și nu am putut ajunge în acea perioadă. Nu am pierdut nimic, valoarea a rămas aceeaşi, 1.450 de lei.