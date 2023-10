Amenzi de 1000 de lei pentru românii care stau la bloc. E obligatoriu să instalezi acest dispozitiv

Viața la bloc vine la pachet cu o serie de reguli și obligații. Legea este clară, se pot da amenzi de 1000 de lei pentru românii care nu vor avea instalat în casă un anumit dispozitiv. Care este termenul limită, de când se vor aplica sancțiunile.

Cei care aleg să locuiască la bloc sunt nevoiți să se supună mai multor seturi de reguli, unele impuse de Asociațiile de Proprietari, iar altele, de instituțiile statului.

Un astfel de exemplu este legea ce îi obligă pe românii care sunt racordați la sistemele centralizate de încălzire să își monteze în casă un anumit dispozitiv. Este vorba despre repartitoarele de căldură. Cei care nu le vor instala până la finalul acestui an vor risca amenzi de până la 1000 de lei.

Conform legii privind montarea echipamentelor de contorizare a energiei termice, este obligatorie montarea câte unui repartitor pe fiecare calorifer din imobil. Aparatul măsoară nu doar căldura dată de calorifer, dar și aerul cald din încăpere.

Este important de precizat faptul că repartitoarele nu au aceeași eficiență în cazul blocurilor care nu au fost izolate sau în cele care nu au instalaţiile de căldură reabilitate. La noi în țară, gradul de contorizare este de 50%, cea mai mică valoare din Europa.

În condițiile în care valorile afișate de termometre au început să scadă, Nicușor Dan, primarul Capitalei, a fost întrebat despre starea rețelei de termoficare din București. Edilul a precizat că se lucrează pe zece mari șantiere.

Noi în 2021 am făcut 28, în 2022 am făcut 32, în 2023 sper să facem 50, adică în momentul de faţă avem vreo 10 şantiere mari care sunt deschise şi pe care fiecare dintre ele se lucrează”, a explicat Nicuşor Dan, întrebat despre stadiul lucrărilor la reţeaua de termoficare, într-o emisiune difuzată de postul B1 TV.

„Problema o avem pe reţeaua principală că acolo sunt pierderile cele mai mari, pe secundară pierderile sunt relativ mici. Pe reţeaua principală, 2017-2018, s-au făcut sub 10 kilometri pe an, în 2019 şi 2020 s-au făcut cam 20-25 de kilometri pe an.

Nicușor Dan a precizat că își dorește ca în acest an să se poată realiza reabilitarea a 50 de kilometri din rețeaua de termoficare.

„Pe termoficare, într-adevăr, am fost optimist, am spus 100 km pe an, după care am spus 50 şi în sfârşit anul acesta eu sper să ajungem la 50 de kilometri. Ce e important este că calitatea serviciului creşte. După ani de zile în care a scăzut, calitatea serviciului creşte.

Cel mai simplu indicator, câtă apă pierzi, pentru că, cu cât pierzi mai multă apă, cu atât presiunea şi căldura care ajunge e mai mică. Dacă pierzi mai puţină, ajunge mai mult. După 10 ani în care s-a pierdut tot mai mult, în acest mandat a început să se piardă mai puţin. Faţă de cel mai rău an, care a fost 2020, undeva la 20% mai puţin pierdem acum – în 2022, unde avem date certe. În 2023 va fi mult mai bine”, a completat Dan.