‘Amenințare gravă la adresa securității SUA’. Rusia ar pregăti să ducă o armă nucleară în spațiu

Panică în SUA, după ce a apărut o veste alarmantă. Mai exact, președintele Comisiei de Informații al Camerei Reprezentanților, Mike Turner, a pus la dispoziția membrilor Congresului american o serie de informații ciudate. Conform oficialului, ar fi vorba despre o „amenințare gravă la adresa securității naționale”.

Președintele Comisiei de Informații a Camerei Reprezentanților, Mike Turner, a stârnit un val de preocupări în rândul membrilor Congresului prin dezvăluirea unei informații alarmante privind o amenințare gravă la adresa securității naționale. Acest anunț, făcut miercuri, a captat atenția nu numai a politicienilor, ci și a publicului larg, în contextul unei tensionate relații internaționale cu Rusia.

Deși detalii concrete despre natura acestei amenințări nu au fost furnizate inițial, surse anonime și un oficial american au indicat că aceasta este legată de Rusia, sugerând o posibilă implicare a acestei țări într-o acțiune cu potențiale repercusiuni devastatoare asupra securității naționale a Statelor Unite. Informațiile disponibile au fost caracterizate drept „foarte sensibile”, subliniind gravitatea situației.

Ulterior, ABC News a adus o completare intrigantă la acest subiect, afirmând că amenințarea identificată ar fi legată de intenția Rusiei de a plasa o armă nucleară în spațiu. Deși nu ar fi vorba despre un atac nuclear direct asupra unei ținte terestre, această acțiune ar putea avea consecințe dramatice.

Mai exact, această armă ar putea fi folosită de Moscova pentru a „neutraliza” sateliții. Vizând sistemele de comunicare, esențiale pentru funcționarea infrastructurii de securitate națională, situația pare una alarmantă.

O sursă apropiată informațiilor a confirmat că această amenințare reprezintă o preocupare reală, evidențiind existența unei capacități rusești „foarte îngrijorătoare și destabilizatoare” care a fost recent adusă la cunoștința autorităților americane.

Cu toate acestea, președintele Camerei, Mike Johnson, a încercat să tempereze temerile, asigurând că nu există motive imediate de alarmă și subliniind că administrația americană gestionează cu fermitate situația.

Deși anunțul făcut de Turner și preocupările generate de acesta au fost percepute ca fiind vagi, acestea subliniază o preocupare mai amplă a Statelor Unite cu privire la capacitățile militare ale Rusiei și la influența sa crescută în cadrul comunității internaționale.

Tensiunile dintre SUA și Rusia s-au accentuat în ultimii ani, iar situația din Ucraina a generat îngrijorări suplimentare cu privire la intențiile și acțiunile Kremlinului în regiune.

Într-o încercare de a clarifica situația și de a permite o evaluare mai detaliată a riscurilor, Turner a solicitat desecretizarea tuturor informațiilor referitoare la această amenințare, cerere susținută și de alți membri ai Congresului.

Consilierul pentru Securitate Națională, Jake Sullivan, a reacționat prompt, exprimând disponibilitatea de a organiza o întâlnire cu legislatorii de top din comisiile de securitate națională, înainte ca preocupările legate de amenințare să fie expuse publicului.

Într-un gest ce a captat atenția comunității internaționale, Rusia a efectuat, acum 5 zile, lansarea unei rachete Soyuz-2-1v către spațiu. Această lansare nu a fost obișnuită, deoarece transporta o „încărcătură clasificată” destinată Ministerului Apărării al Rusiei.

Astfel, satelitul Kosmos-2575 a fost plasat pe orbită și se află în prezent sub controlul Forțelor Aeriene și Spațiale Ruse, conform informațiilor furnizate de analistul de securitate Colby Badhwar, prin intermediul rețelei de socializare Twitter.

