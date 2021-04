Amendă uriașă pentru o femeie care a salvat doi pui de urs din Sibiu. Ce sumă trebuie să plătească pentru gestul ei

O femeie a fost amendată de Garda de Mediu cu 10.000 de lei după ce a salvat doi pui de urs din Sibiu, care altfel ar fi murit. Sacțiunea a fost dată pe motiv că aceasta nu a anunțat întâi autoritățile. „Am simțit din nou că în țara asta viața animalelor nu este pe primul loc.”

Femeie amendată pentru că a salvat doi pui de urs din Sibiu

Garda de Mediu a justificat această amendă uriașă pe motiv că asociația din care făcea parte femeia nu i-a anunțat despre operațiunea de salvare a celor doi pui de urs. Practic, Garda aștepta ca asociația care s-a oferit să ajute animalele să trimită întâi o solicitare privind relocarea urșilor, găsiți în comuna Biertan din județul Sibiu.

Reprezentanții asociației au reacționat vehement și au transmis că au simțit din nou că în România viața animalelor nu este pe primul plan și că tot ceea ce contează sunt hârtiile sub care unii își ascund incompetența. Ei arată că, dacă ar fi așteptat ore în șir pentru birocrație, puii de urs ar fi putut să moară, deoarece erau deshidratați. Astfel, au luat hotărârea să îi ducă la Rezervația de Urși din Zărnești, după ce în prealabil au vorbit cu reprezentanții acestei asociații și au primit acceptul din partea lor.

După ce procesul s-a încheiat, iar ursuleții au ajuns pe mâini bune, salvatorii au fost chemați la Garda de Mediu și au fost amendați cu 10.000 de lei. Și internauții au fost furibunzi când au aflat că Garda a înțeles să sacționeze o faptă bună, acuzându-i pe reprezentanții entității de incompetență și exces de zel.

Firul evenimentelor prin ochii organizației

„Marţi 30.03.2021, am fost sunaţi de către un reprezentant al Asociaţiei Milioane de Prieteni din Braşov să ajutăm în cazul a doi pui de urs găsiţi în apropierea unei cabane din judeţul Sibiu. Încă dinainte de a pleca spre Biertan am încercat să aflăm exact cum ar trebui să procedăm de la diferite persoane din cadrul instituţiilor de Mediu din Sibiu. Ajunşi la puii de urs am constatat că viaţa lor era pusă în pericol din cauza stării de deshidratare avansată şi a diareii severe. Am plecat de urgenţă spre Cristian cu puii de urs.

Pe drumul de întoarcere am contactat telefonic reprezentanţi ai diferitelor instituţii din Sibiu în încercarea de a găsi o soluţie legală pentru situaţia în care ne aflam. Pentru că starea ursuleţilor se degrada tot mai tare şi pentru că nouă ni se pare normal să luptăm în primul rând pentru viaţă am hotărât să plecăm de urgenţă cu ursuleţii spre Zărneşti pentru a primi cât mai repede ajutor din partea celor specializaţi.

Pe perioada evaluării medicale a ursuleţilor telefonul a rămas la încărcat în maşină. În momentul plecării de la Zărneşti am constat că aveam o listă lungă de apeluri nepreluate de la reprezentanţii diferitelor instituţii din Sibiu. Le-am comunicat acestora că puii de urs sunt în siguranţă în sanctuarul de urşi din Zărneşti. Ne-au anunţat că urmează să fim invitaţi la sediul Gărzii de Mediu Sibiu pentru a fi audiaţi în prezenta reprezentanţilor IPJ -SAESP. Astăzi ne-am prezentat la audieri.

Am fost sancţionaţi contravenţional cu o amendă în valoare de 10.000 de lei. Astăzi am simţit din nou că în ţara asta viaţa animalelor nu este pe primul plan, că tot ceea ce contează sunt hârtiile sub care unii îşi ascund incompetenţa. Dacă am fi stat ore bune să aşteptăm hârtiile pentru relocare astăzi poate vorbeam de doi pui de urs morţi.”