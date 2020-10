Amendă pentru români dacă fac acest gest simplu. Nimeni nu știa că este posibil așa ceva

România se dorește a fi o țară civilizată, membră a Uniunii Europene. Astfel că ar trebui să ne comportăm ca atare, fie în spațiile publice, fie în trafic. Ba mai mult, inclsuiv legislația ar trebui să fie conformă cu cea a celorlalte state membre. Se pare că, cel puțin dintr-un punct de vedere, începem să ne raliem acestor desiderate. Este vorba de sancțiunile pentru fumători.

Amendă pentru fumători dacă fac acest gest simplu

La o populație de aproximtativ 19 milioane de români, sunt aproximativ 33% de români fumători. Conform unei statistici din 2017, aceștia au vârste cuprinse între 25- și 38 de ani. Dacă am face un calcul, la câte țigări se fumează pe zi, am constata că gunoaiele provenite din acest viciu ar fi imense. Imaginați-vă cum ar fi să le găsim maldăr pe străzile orașelor din România. Nu că nu s-ar întâmpla asta, și anume să se arunce pe jos, pe stradă chiștocurile de țigări. Se pare că în ultima perioadă Poliția Locală, cel puțin în Capitală, a început să dea amenzi celor care fac acest gest, nepoliticos am adăuga noi.

”Doar în ultimele patru zile, poliţişti locali ai Direcţiei Centrul Istoric din cadrul DGPLCMB au surprins peste o sută de persoane care, în loc să folosească scrumierele stradale, au ales să arunce resturile ţigărilor fumate direct pe aleile pietonale ale Centrului Vechi. Toţi acești fumători în flagrant au fost sancţionaţi contravenţional, valoarea amenzilor fiind de 79.000 de lei”, arată polițiștii locali.

Nimeni nu știa că este posibil așa ceva

Legislația există de ceva vreme și în România, conformă cu legislația Uniunii Europene. Conform estimărilor, 79 000 de adulți au murit în UE în 2002 din cauza expunerii la fum de tutun acasă și la locul lor de muncă. În februarie 2013, Comisia a publicat un raport care rezumă stadiul punerii în aplicare a Recomandării Consiliului privind mediile fără fum din 2009. Raportul constată că:

Legislația pentru fumători în Uniuinea Europeană

Toate țările UE au adoptat măsuri pentru a proteja cetățenii împotriva expunerii la fumul de tutun și la fumători. Măsurile naționale diferă considerabil în ceea ce privește întinderea și domeniul de aplicare. Legislația complexă este considerată deosebit de dificilă de aplicat în unele țări ale UE, ceea ce face ca aplicarea să fie o problemă.

Ratele de expunere efective pentru cetățenii fumători UE au scăzut din 2009 până în 2012. De exemplu, pentru cetățenii care vizitează baruri și pub-uri, rata de expunere a scăzut de la 46% la 28%. Pntru cetățenii care vizitează restaurante această rată a scăzut de la 31% la 14%).

Belgia, Spania și Polonia sunt exemple de țări în care adoptarea legislației cuprinzătoare a dus la scăderi foarte semnificative ale expunerii la fumul de tutun într-o perioadă scurtă de timp.

Efectele legislației privind fumatul asupra sănătății sunt imediate. Includ o reducere a incidenței atacurilor de cord și îmbunătățiri ale sănătății respiratorii. Eectul economic al legislației privind fumatul este pozitiv sau neutru.