Amendă pentru o cântăreață din România care a filmat într-o arie protejată. Anunțul oficial

O cântăreață de muzică populară va trebui să dea socoteală în fața legii, după ce a filmat un videoclip în Poiana Narciselor, o arie protejată. Se pare că fără să vrea, aceasta a încălcat legea.

Este vorba, mai exact, de interpreta de muzică populară Anuţa Motofelea. Aceasta a încălcat legea după ce filmat un clip muzical în Poiana Narciselor. Anunțul a fost făcut de către Administrația Parcului Național Munții Rodnei pe pagina lor de facebook.

În mesajul postat, reprezentanții administrației parcului au precizat că sunt singuri că artista nu a vrut să aducă un prejudiciu parcului, ci din contră.

Nu a durat mult și a apărut și reacția artistei. Anuţa Motofelea a precizat că nu a adus niciun prejudiciu parcului. Artista a mai adăugat și faptul că narcisele din clip sunt din grădina mamei sale și nicidecum din parc.

„Imaginile sunt în Parcul Național, dar nu am rupt nicio narcisă, cele din videoclip sunt de la mama din grădinuță. Am știut că e o arie protejată de lege, d-asta m-am și descălțat, nu am vrut să stric nimic. Am crezut că fac un bine promovând munții din județul nostru. În munții ăia mergeam eu cu tata după brânza de la oi. Mai erau o grămadă de oameni care se filmau atunci printre narcise, în munte. Nu am avut acordul lor, nu știam că îmi trebuie acordul lor”, a mai spus Anuţa Motofelea pentru Bistrițeanul.