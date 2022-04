Amendă pentru nepurtarea centurii de siguranță. Cât te costă această greșeală

Mulți români uită din vedere un detaliu important atunci când se află în mașină. Aceștia nu își pun centura de siguranță pe parcursul drumului. Cât este amenda dacă nu o porți? Contravenția nepurtării centurii de siguranţă face parte din clasa I de sancţiuni a Codului Rutier. Ea s-a dovedit extrem de importantă și chiar un factor uriaș între viață și moarte în anumite scenarii de pe carosabil.

Aceasta poate face diferența în cazurile grave, iar pentru asta toți cei care se urcă într-un automobil trebuie să o poarte cu sfințenie. Centura de siguranță este prevăzută de articolul 97 al Codului Rutier, iar nepurtarea ei în timpul mersului se sancționează.

„Art. 97. (1) Copiii cu vârsta sub 12 ani sau cu înălțimea sub 150 cm trebuie să poarte centuri de siguranță adaptate greutății și dimensiunilor lor, iar cei cu vârsta sub 3 ani se transportă numai în dispozitive de reținere omologate.

(2) Conducătorilor de autovehicule le este interzis să transporte copii cu vârstă de până la 12 ani pe scaunul din faţă, chiar dacă sunt ţinuţi în braţe de persoane majore, în timpul deplasării pe drumurile publice.

(3) Se interzice conducătorilor de autovehicule, precum și persoanelor care ocupă scaunul din față să țină în brațe animale în timpul deplasării pe drumurile publice.