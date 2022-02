Amendă colosală pentru Kanal D. Derapajul de la TV care le-a luat 10.000 lei din conturi. CNA – Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate, ca urmare a sesizărilor primite și a decis să aplice o amendă de 10.000 de lei postului Kanal D.

Amenda acestui post de televiziune s-a dat pentru ediția din 24.10.2021 a emisiunii „Asta-i România!”, pentru „modul în care a fost reflectat, în cadrul emisiunii, cazul a două tinere din Iași care și-au schimbat condiția materială după ce și-au făcut cont pe o platformă online, având venituri substanțiale din activitatea desfășurată pe acest site cunoscut în special pentru videoclipurile și fotografiile cu conținut pentru adulți, postul a încălcat prevederile legislației referitoare la protecția minorilor, respectiv art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 („Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective”) raportat la art. 19 alin. (2) lit. f) și l) din Codul audiovizualului [„Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii: (…) f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor; (…) l) genul sau tema programului”]”, se arată pe pagina de facebook a CNA. Pentru această amendă, Consiliul Național al Audiovizualului a fost întrunit în ședința publică din data de 15.02.2022.

Ce s-a mai decis în ședința CNA

În aceeași ședință, CNA a mai aplicat și somație publică: Digi Sport 2, Kanal D, dar și decizie de intrare în legalitate pentru emisiunea „Bijuterii TV”, se mai arată pe pagina de facebook.

Somația publică pentru Kanal D a fost dată pentru ediția din 29.10.2021 a emisiunii „Bravo, ai stil!”, întrucât „nu s-a ținut cont de dispozițiile art. 34 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 504/2002 conform cărora „Programele sponsorizate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: (…) c) să nu încurajeze în mod direct achiziţionarea sau închirierea produselor ori a serviciilor sponsorului sau ale unui terţ, în particular prin referiri promoţionale speciale la aceste produse ori servicii””.

Și postul de televiziune Digi Sport 2 a avut parte de somație publică pentru o afirmație a unui comentator la adresa unui jucător de culoare în timpul partidei de fotbal dintre Roma și Napoli, difuzat în data de 24.10.2021, la care s-au încălcat prevederile art. 47 alin. (3) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, conform cărora „Sunt interzise în programele audiovizuale afirmaţii defăimătoare generalizatoare la adresa unui grup/comunităţi definit(e) de gen, vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie, credinţe religioase, orientare sexuală, nivel de educaţie, categorie socială, afecţiuni medicale sau caracteristici fizice”.