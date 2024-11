„Am auzit poveștile cu mici, coaste și manele”. Mihai Rotaru, anunț uluitor despre situația de la echipa națională

Un nou scandal cutremură Federația Română de Fotbal. Mihai Rotaru este foarte supărat că cei patru jucători de la CS Universitatea Craiova care au fost convocați la naționala U21 s-au întors nepregătiți la echipa de club. Patronul grupării din Bănie a dat de înțeles că programul fotbaliștilor a fost unul foarte lejer, iar în spațiul public au apărut informații că în cantonament ar fi avut loc o petrecere la care ar fi participat și cântăreți de manele.

După declarațiile lui Cătălin Cîrjan din playsport.ro, un nou scandal lovește Federația Română de Fotbal. În spațiul public au apărut informații că jucătorii convocați la naționala U21, unde este selecționer Emil Săndoi, ar fi avut un program foarte lejer. S-a spus chiar că în cantonament ar fi avut loc o mică petrecere, iar atmosfera ar fi fost întreținută de cântăreți de manele.

Mihai Rotaru nu a confirmat această informație, dar a ieșit la atac și a spus că nu este deloc mulțumit de cum s-au prezentat la echipă cei patru jucători care au fost la lot. Vladimir Screciu, Alexandru Ișfan, Jovan Markovic și Ștefan Baiaram au fost jucătorii chemați de Emil Săndoi la România U21 pentru amicalele cu Portugalia U21 și Germania U21.

„Jucătorii n-au venit OK de la naționala de tineret. Am mai auzit și poveștile alea cu mici, coaste, manele și fleici. Nu au venit în cea mai bună formă cei de la lot. Nu spun că e amatorism la lot, doar că nu au venit ok. Nu aveam cum să îi încărcăm noi după ce au venit de la lot, pentru că ei au venit joi.

Nu aveam când. Noi nu încărcăm în această perioadă, volum facem doar la jucătorii care nu joacă, sau care joacă foarte puțin. În rest, totul e pe viteză, pe prospețime, fără să se încarce”, a declarat Mihai Rotaru, potrivit Fanatik.