Altă țară, aceleași obiceiuri. Dan Petrescu, un car de nervi pentru că nu a primit penlaty în amicalul de lux cu PSG

Paris Saint Germain se află într-un turneu de pregătire în Asia și a jucat un amical cu echipa pregătită de Dan Petrescu, Jeonbuk. După meci, antrenorul român a răbufnit la adresa arbitrului pentru că nu a dictat penalty, în partida în care brazilianul Neymar a făcut spectacol. Jeonbuk a pierdut cu scorul de 3-0.

PSG a jucat mai multe partide de pregătire în turneul din Asia, dar nu cîștigase niciunul, 0-0 cu Al-Nassr, 2-3 cu Osaka și 1-2 cu Inter. Însă, în partida cu echipa lui Dan Petrescu s-a impus cu scorul de 3-0, două goluri fiind semnate de brazilianul Neymar, care nu mai jucase de pe data de 19 februarie, din cauza unei accidentări la gleznă.

Dan Petrescu nu și-a uitat obiceiurile nici la Jeonbuk. El a trăit la intensitate maximă amicalul de lux cu PSG. ”Bursucul” a fost furios la finalul partidei, pentru că echipa sa ar fi avut penalty înainte de golul doi al francezilor, însă arbitrul nu a acordat nimic.

„În prima repriză jocul a fost echilibrat, am arătat bine. Am avut ocazii, dar PSG a făcut diferența prin Neymar. Am continuat bine în repriza a doua, dar cu golul 2 al lui Neymar diferența s-a mărit. E păcat că a venit după faza în care nu am primit penalty.

Rezumatul meciului de astăzi este: Neymar actorul principal, apoi acea decizie. Este regretabil că arbitrul nu a judecat corect. Era bine ca prima repriză să se fi terminat 0-0, dar am avut și noi o șansă de gol. E păcat că arbitrul nu a fluierat. Este un amical, dar fost clar penalty, așa că arbitrul ar fi trebuit să fluiere”, a atacat Dan Petrescu.