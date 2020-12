Alina Vidican e disperată. Cum a încercat fosta soție a lui Borcea să își salveze afacerea din America

Alina Vidican a ajuns într-un punct sensibil din viața ei. Cum încearcă acesta să-și salveze afacerile din America? Fosta soție a lui Cristi Borcea nu o duce prea bine pe partea financiară la moment.

Cum încearcă Alina Vidican afacerile din America?

Alina Vidican trece prin câteva momente tensionate. Aceasta face tot ce îi stă în putință să salveze afacerea pe care i-a lăsat-o Cristi Borcea. Mai exact, restaurantul din America ce la moment e nesigur. În aceeași situație se află toți patronii din industria HORECA, din cauza crizei sanitare. Amintim că blondina e stabilită în Miami. Din pricina pandemiei, Alina Vidican a decis să pună a punct un program special de Crăciun, în speranța că măcar va reuși să-i aducă pe românii din zonă la cina de sărbători.

Astfel a decis o masă pe cinste ca la mama acasă pentru cei care au rămas departe de casă în această perioadă. Meniul costă 40 de dolari de persoană, iar acesta include: o gustare rece tradițională formată din piftie, lebăr, salata de boeuf, brânzeturi asortate și roșii umplute cu vinete, felul doi fiind format din sarmale în foi de varză cu mămăligă, cârnați de casă și cotlet de porc la cuptor.

”Sunt nopți în care îmi dau lacrimile când mă gândesc la cei din America. Pe Gloria (fiica lui cu Alina Vidican, n. red.) nu am văzut-o de un an, Mellisa și Alex au venit în iarnă… Toți copii, nu am probleme cu ei, învață bine, sunt bine crescuți. Dar depărtarea de ei este foarte grea…”, a spus Cristi Borcea, la Antena Stars, într-un interviu în care a vorbit despre copii săi.

„Alina se teme ca nu cumva să se îmbolnăvească și copiii ei”