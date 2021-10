Deși într-o perioadă delicată, din punct de vedere economic, România a reușit totuși un record. Industria locală de lactate a înregistrat exporturi record în prima parte a anului 2021. Deși, per total, și industria de lactate a avut de suferit. Datele arată o creștere progresivă a exporturilor pe piețele europene.

Industria de lactate românească are exporturi masive

În urma unor date statistice, publicate de Trading Economics, anul trecut România avea 1139,80 de vaci în decembrie 2020, conform EUROSTAT. Din punct de vedere istoric, numărul de vaci de lapte a atins un record record de 1419,00 mii în decembrie 2009.

România a înregistrat și un record minim de 1138,80 mii, cu zece ani mai trziu, în 2019. Alte date arată o creștere a producției de lapte în 2020, cu aproximativ 7.0%, ceea ce se traduce în venituri considerabile intrate în industria de lactate românească.

La nivel mondial, veniturile din industria de lactate se ridică la 1.223 milioane de dolari în 2021. Se așteaptă ca piața să crească anual cu 2,52%. În comparație, cele mai multe venituri sunt generate în China, sumele ridicându-se la 55.844 milioane de dolari în 2021.

În segmentul Lapte, volumul este preconizat să se ridice la 693,2 milioane kg până în 2026. Este de așteptat să prezinte o creștere a volumului de -1,0% în 2022. În același timp, volumul mediu pe persoană pe segmentul Lapte este preconizat să ajungă la 36,0 kg în 2021.

Am exportat cantități record de brânză

În afară de lapte, România a mai reușit să se impună pe piețele europene, prin exportul de brânză. Datele primei părți a anului arată un export de 7.100 de tone de brânză.

Dacă în anii trecuți exportul se situa undeva la 2 – 3.000 de tone, datele din acest an arată că a fost cea mai mare cantitate din ultimii trei ani pentru țara noastră. Datele publicate de Comisia Europeană arată o creștere masivă a cererii de produse din industria românească.

Creșterea este de 20% față de vânzările de anul trecut. Am reușit să câștigăm cursa din acest an, luând startul în fața Greciei, care are o creștere de 18%, și a Poloniei, cu 13%.

Cu toate astea suntem într-o competiție strânsă cu state, precum Croația, Portugalia și Finlanda. Dar criza economică și-a spus cuvântul, industria de lactate din România având, din păcate, un deficit din ce în ce mai mare.

Industria de lactate crește, dar importăm masiv

Deși avem o creștere la export, ironia face ca România să și importe. Problema este că importăm mai mult decât exportăm, spun analiștii din piață. Aceiași analiști încearcă să găsească o explicație a fenomenului.

Ministerul Agriculturii dădea datele de anul trecut. Conform acestora, importurile de produse lactate, ouă și miere din trimestrul 1 din 2020 au totalizat 174,98 milioane de euro.

Cu alte cuvinte importurile au crescut masiv, cu 25%, față de aceeași perioadă a anului 2019, când a ajuns la 140,1 milioane de euro. În 2020 deficitul din industria de lactate din România s-a ridicat la 953,28 milioane de euro în primul trimestru al anului.