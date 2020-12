Alimentul care te scapă de toate durerile. Este la îndemâna tuturor, trebuie să-l consumăm mai des

Un aliment te va ajuta să scapi de dureri. Toți îl au în casă, dar puțini știu beneficiile acestuia. Despre ce este vorba și cum ai putea să-l consumi mai des pentru a-ți îmbunătăți stilul de viață? E ușor să-l introduci în meniul tău.

Alimentul care te ajută împotriva durerilor

Aloe vera e foarte importantă, mai ales că te poți folosi de multe din trebuințele sale. Poți utiliza aproape toate componențele sale. Desigur, cel mai cunoscut e gelul ei, dar și sucul pentru consum e foarte important. „Originea plantei Aloe Vera nu este cunoscuta. Planta s-a raspandit in intreaga lume prin intermediul marinarilor si exploratorilor. De aceea, in zilele noastre o puteti gasi in multe locuri, cum ar fi Marea Mediterana de Sud, Asia, India, America de Sud, precum si in Africa. Sunt 320 de specii de Aloe, dar numai „Aloe Barbadensis” are propietati curative. Aloe Vera este, de asemenea, numita „planta fierbinte”, pentru ca poate sfida un climat extrem de cald, fara ploaie luni de zile”, arată gardena.com.

Sucul de aloe vera – Sucul e un remediu excelent pentru ulcere gastrice.

Ulei de mentă – Te ajută cu migrenele, cefaleea, dureri musculare și artrita, dar chiar și indigestia/balonarea.

Ardei iute – Inhibă senzația dureroasă, are proprietăți antiinflamatoare și calmante.

Ulei de măsline extravirgin – Te ajută cu tusea săcâitoare și ușurează durerile de articulații și protejează cartilajele.

Cireșe negre – Reduc durerea și inflamația articulațiilor.

Turmeric Curcumina – Blochează căile metabolice responsabile cu producerea compușilor generatori de inflamație și durere.

Somon de apă rece – Contribuie la o inimă sănătoasă, luptă împotriva durerilor cronice de spate și ajută la vindecarea leziunilor.

Semințe de dovleac – Poate să-ți fie de mare folos în cazul migrenelor. De asemenea, sunt utile în mineralizarea oaselor, a dinților și în afecțiuni ale prostate.

Beneficiile consumului de banane

„Bananele sunt un antiacid natural, ajutând la calmarea arsurilor la stomac. Datorită unei fibre solubile numită hidrocoloid, bananele pot înlocui cu succes laxativele şi ajută la normalizarea mişcarilor tractul digestiv. Bananele pot creşte capacitatea de concentrare şi de atenţie datorită cantităţii mari de potasiu. De aceea este recomandat consumul de banane înainte de a studiu pentru examene. Un milkshake cu banane şi miere te va scăpa de mahmureală. Bananele calmează stomacul, iar mierea echilibrează glicemia şi hidratează organismul. Cojile de banane pot fi de asemenea de ajutor. Ele pot vindeca înțepăturile de insecte, arsurile solare minore și rănile superficiale. Dacă se freacă zona afectată cu partea interioară a cojii de banană se vor reduce atât inflamarea cât şi iritarea. Bananele sunt bogate în antioxidanţi, furnizând radicali liberi şi protejând de bolile cronice. Persoanele care sunt alergice la banane trebuie să se ferească și de produsele din latex, pentru că au structuri asemănătoare.”, csid.ro.