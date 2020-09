Alimentele minune care omoară coronavirusul. Oamenii de știință au făcut descoperirea uluitoare

În timp ce noul coronavirus continuă să mărșăluiască pe tot globul, provocând noi cazuri și răspândind panica, o echipă de cercetători canadieni își îndreaptă speranța o moleculă naturală , un flavonoid natural din plante.

Alimentele minune care omoară coronavirusul

Cercetarea este condusă de Dr. Michael Chrétien, un om de știință de la Institutul de Cercetări Clinice din Montreal, împreună cu Majambu Mbikay, om de știință congolez, pentru a efectua studii clinice asupra medicamentului în China și pentru a afla dacă acesta va putea fi testat împotriva noului coronavirus.

Dr. Chrétien definește Quercetinul un „antiviral cu spectru larg” care s-a dovedit a fi eficient împotriva SARS, virusului Ebola și virusului Zika. Mai mult, Quercetin are multe alte proprietăți utile care vor aduce beneficii celor care nu sunt infectați.

Ce este Quercetin?

Este foarte probabil să fi încercat Quercetin fără să știți. Quercetina este un pigment găsit în multe fructe, legume și plante. Quercetina aparține unei familii de bioflavonoide, responsabilă pentru culorile strălucitoare și proprietățile medicinale ale multor plante.

Quercetina este unul dintre cele mai versatile flavonoide găsite în plantele de canabis. Puteți obține Quercetin printr-o dietă echilibrată sau ca supliment alimentar. Alimentele și băuturile care conțin Quercetin includ fructe de pădure, mere, citrice, varză, roșii, ceapă, hrișcă, vin roșu și ceai negru.

Se găsește și în remedii pe bază de plante, cum ar fi ginkgo biloba și sunătoare. Quercetina poate fi luată ca supliment în plus față de alte produse. Poate acționa ca un antioxidant, neutralizând radicalii liberi care provoacă leziuni celulare și ADN.

Quercetina este cunoscută pentru proprietățile sale antibacteriene și antiinflamatorii, capacitatea de a preveni bolile neurologice și scăderea tensiunii arteriale.

Oamenii de știință au făcut descoperirea uluitoare

Pe lângă proprietățile antiinflamatoare, anti-mutagene și anticancerigene, se consideră că Quercetinul produce un efect antiviral și capacitatea de a controla funcțiile enzimei celulare majore, spun specialiștii. Se consideră că Quercetinul are potențialul de a acționa împotriva noului coronavirus, dar moleculă, Quercetina în combinație cu vitamina C:, spun specialiștii, poate fi o terapie experimentală și sinergică pentru prevenirea și tratamentul bolii asociate SARS-CoV-2 (COVID-19).

Efectele benefice ale vitaminei C și ale quercetinei în infecțiile virale

Există o cantitate extraordinară de literatură care susține proprietățile antivirale ale quercetinei, atât în ​​experimente in vitro, cât și in vivo. Quercetina inhibă mai mulți viruși respiratori în celulele cultivate. Studiile in vivo indică faptul că șoarecii inoculați cu virusul meningoencefalitei sunt protejați de infecția letală prin quercetină într-o manieră dependentă de doză.