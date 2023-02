Alimentele care nu îngrașă deloc. Le poți consuma oricând, chiar și seara

Unele fructe și legume le poți consuma la orice oră din zi și din noapte. Nu vei acumula kilograme în plus, indiferent de cantitatea pe care o mănânci, spun specialiștii din domeniul nutriției. Află în rândurile de mai jos care sunt alimentele care nu îngrașă deloc. Au puține calorii și multe fibre, care îți vor oferi senzația de sațietate.

Alimentele care nu îngrașă deloc

Știai că există unele produse fără amidon pe care le poți mânca la orice oră din zi, fără să te îngrijorezi în legătură cu kilogramele tale? Acest lucru se datorează, în mare parte, faptului că prezintă în compoziția lor multă apă. Sunt, de asemenea, sărace în calorii și conțin multe fibre.

Deși nu există alimente cu zero calorii, nutriționiștii spun că de unele fructe și legume ne putem bucura în voie. Nu trebuie să îți faci griji nicio secundă că te vei îngrășa de la ele, indiferent cât de mult le consumi. Playtech Știri îți prezintă zece astfel de alimente. Dacă le mănânci, îți dau și senzația de plinătate.

Ce poți mânca zilnic, la orice oră

Ouă

Ouăle fac deseori parte din dietele recomandate pentru a pierde kilogramele în plus. Asta pentru că prezintă doar aproximativ 74 de calorii, fiind totodată foarte bogate în nutrienți. Specialiștii în domeniul alimentației spun că nu trebuie să-ți faci griji că te vei îngrășa de la ouă, le poți consuma oricând. Bineînțeles, recomandat este să nu le mănânci seara sau noaptea, ci mai degrabă la micul-dejun.

Salată verde

Salata verde este o sursă excelentă de fibre naturală. Consumul său zilnic este chiar recomandat, furnizând multe beneficii organismului uman. Fibrele ajută la reducerea colesterolului „rău” și încurajează și sănătatea sangvină. Consumul adecvat de fibre poate să contribuie inclusiv la pierderea de kilograme.

Varză

Varza poate să contribuie la scăderea glicemiei, spun nutriționiștii. În plus, reglează nivelul de colesterol și ajută la eliminarea kilogramelor în plus. O poți consuma la orice oră din zi și/sau din noapte, nu te vei îngrășa din cauza ei.

Conopidă

S-ar putea să te surprindă, dar 92% din conopidă reprezintă apă. Consumul său, fiind un aliment cu conținut mic de calorii, este asociat cu pierderea de kilograme. Conopida este bogată în fibre și are toate proprietățile de care ai nevoie pentru a scăpa de kilogramele în plus.

Sfeclă roșie

Sfecla roșie este, de asemenea, bogată în apă. Având și puține calorii, te poate ajuta să îți menții aportul de energie la un nivel echilibrat. Prezintă și o cantitate moderată de fibre și proteine. O poți consuma oricând, nu te vei îngrășa din cauza ei.

Castraveți

Castraveții se numără, la rândul lor, printre alimentele sărace în calorii. Un castravete de 300 de grame are doar 45 de calorii. Asta înseamnă, practic, că poți să mănânci oricât de mulți castraveți dorești, fără să te îngrași din cauza lor.

Pepene roșu

Așa cum probabil știai, 90% din masa pepenelui reprezintă apă. O porție de 100 de grame de pepene roșu are doar 30 calorii. Astfel, nutriționiștii spun că poți să consumi oricând dorești acest fruct, fără să te îngrijorezi în legătură cu greutatea ta. Nu vei acumula niciun kilogram în plus. Mai mult, pepenele roșu are un aminoacid denumit arginină, despre care specialiștii spun că ajută la arderea grăsimilor.