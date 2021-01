Alimentele care îți prelungesc viața. Toți românii trebuie să le pună pe masă în pandemie

Când vine vorba despre silueta ideală, ne aflăm prinși în tensiunea dintre așteptări, impuse de normele sociale, și nerăbdarea de a da jos cât mai repede kilogramele în plus propuse. Reușita are la bază efort susținut, o alimentație corectă, hidratare corespunzătoare și somn. Întâi de toate, însă, strădania ar trebui să aibă ca scop principal sănătatea, care vine la pachet și cu acest aspect superficial, armonia corpului, care ne transferă și el o stare de bine. Toate împletite sună a reguli, dar dacă te gândești la schimbare ca la o necesitate înspre a-ți fi bine, îți intră pe sub piele și se modelează în ceea ce numesc specialiști ”stil de viață”. Și printre beneficiile numite se mai strecoară și alte ”fațade” pozitive, cum ar fi o piele frumoasa sau chiar prelungirea vieții.

Lista cu alimentele care îți prelungesc viața

Revista Colegiului american de cardiologie ( ”Journal of the American College of Cardiology”), o publicație științifică, a dezvăluit lista cu alimentele recomandate pentru o viață lungă și sănătoasă. „Modele dietetice ideale și mâncăruri care previn bolile cardiovasculare: luați în seamă proprietățile lor antiinflamatoare” se numește articolul care înglobează punctele-cheie din natură, de care ne putem folosi pentru a ne face viață lungă pe pământ.

Recomandări

verdețurile (kale, spanac, varză, năsturel, salată, mangold sau sfeclă elvețiană, rucola, andiva)

legumele galbene (dovleac, ardei gras galben, fasole, morcov)

cerealele integrale (grâu, ovăz, secară, hrișcă, mei)

cafeaua, ceaiul, vinul roșu

nucile

uleiul de măsline extra virgin

peștele bogat în grăsimi

roșiile

fructele (afine, rodii, portocale, cireșe, căpșuni, mere și pere)

Ce trebuie să eviți

zaharuri rafinate

păjeli

sucuri acidulate

Mulți oameni nu au mai făcut sport în pandemie. Explicațiile specialistului

„Important este să avem o gândire pozitivă și tot ce ne-a afectat în pandemie să încercăm să transformăm într-un mod plăcut. Am observat că foarte mulți oameni au renunțat la sport acum, căci s-au demotivat din punct de vedere emoțional. După s-a terminat carantinarea și sălile au avut voie să se redeschidă. S-au luat toate măsurile, dar, din păcate oamenii nu au recepționat aceste mesaje și au preferat să nu meargă în continuare către sport. Din păcate, acest lucru îți poate afecta viața pe un termen lung”, Iulian Dinu, președinte AIPNSF – Asociația Internațională de Psihologie, Nutriție, Sport și Fitness.