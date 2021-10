Alexandru Rafila, o nouă reacție fulminantă după dezastrul din România: „Nu înțeleg cum nu le-a fost frică, rușine și cum dorm noaptea”

Fostul reprezentat al României la OMS revine cu un avertisment de maximă importanță pentru cetățeni și autorități. Din păcate, țara noastră se confruntă cu o criză sanitară îngrijorătoare pentru toată Europa, inclusiv pentru Organizația Mondială a Sănătății. Potrivit medicului, singura șansă de a ameliora această situație este introducerea unor măsuri urgente de limitare a transmiterii comunitare, indiferent de numele pe care l-ar purta acestea.

Medicul Alexandru Rafila aduce reproșuri Guvernului Cîțu și președintelui Klaus Iohannis pentru proasta gestionare a pandemiei, având în vedere că valul patru a scăpat de sub control, provocând o criză sanitară care conduce la moartea a sute de oameni pe zi. Mai mult, deputatul PSD se întreabă cum pot să mai aibă liniște responsabilii acestei situații fără precedent, mai ales că ei au contribuit la crearea acestui haos care depășește pe toată lumea.

În timp ce medicii se luptă pentru fiecare viață, Alexandru Rafila recomandă public luarea unor măsuri urgente, indiferent de natura lor, pentru a reuși să fie redus în cel mai scurt timp posibil numărul infectărilor și al deceselor.

Că va fi lockdown național sau parțial, că va fi introdus certificatul verde, măsurile nu vor avea șanse să fie implementate cu succes decât dacă se încearcă recăpătarea încrederii populației”, și-a început medicul mesajul, la Realitatea Plus.

Medicul Rafila susține că orice decizie luată trebuie comunicată de către persoanele care prezintă credibilitate în fața populației, căci rezultatele vor fi in zadar, dacă aceleași persoane vinovate de acest dezastru vor fi cele care vor impune restricții în această perioadă extrem de tensionată.

În plus, specialistul consideră că aceste restricții trebuie explicate, iar ulterior, trebuie acordat puțin timp pentru conștientizarea necesității lor.

“Acest lucru nu se poate face decât printr-o asumare publică a situației în care am ajuns. Dacă vor impune măsurile aceeași oameni care ne-au adus în această situație, credibilitatea lor este spre zero, conform sondajelor, Guvernul Cîțu are un nivel de încredere sub 10%.

Nu poți impune anumite reguli populației dacă tu nu îți asumi nimic. Asumarea este succesul unor măsuri de sănătate publică.

Măsurile excepționale trebuie înțelese de populație. Trebuie să existe un interval de adaptare, nu le poți lua de pe-o zi pe alta, lucru care a creat o mare emoție și nemulțumire”, a declarat fostul reprezentant al României la OMS.