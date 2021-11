Alexandru Rafila face precizări importante despre certificatul verde. Detaliul pe care mulți români îl trec cu vederea

Medicul Alexandru Rafila vine cu precizări și clarificări despre certificatul verde. Recent, doi actori români au dat statul în judecată, spunând că autoritățile nu s-au gândit la cei care nu pot face vaccinul din motive medicale.

Acum, Alexandru Rafila a participat a participat la o întâlnire a reprezentanților Comisiilor pentru sănătate din Parlament cu o delegație a OMS.

Senatorul PSD a oferit în urma întâlnirii mai multe detalii privind subiectele care au fost discutate, spunând că în România există o comunicare greșită pe această temă.

Certificatul covid nu se bazează strict pe vaccinare, ci are în vedere și alte două lucruri: trecerea prin boală și testarea.

Poți avea certificat covid verde și fără să fii vaccinat, asta deși mulți români fac greșeala de a crede că doar cei vaccinați pot avea certificat verde.

„În ce priveşte certificatul verde COVID, cred că în România am făcut două lucruri greşite, apropo de comunicare. Nu am explicat ce este certificatul verde şi nu am explicat foarte clar că acest certificat verde nu presupune exclusiv vaccinarea- vaccinarea, sigur, trebuie încurajată-, ci şi testarea şi, bineînţeles, trecerea prin boală.

Unul dintre elementele importante pe care le-am menţionat în întâlnirea cu cei de la Comisiile de sănătate este accesul universal la testare. Am discutat lucrul ăsta şi el trebuie să existe, el nu trebuie să descurajeze sau să înlocuiască vaccinarea, dar, pe de altă parte, limitarea testării nu face altceva decât să agraveze situaţia”, a declarat Alexandru Rafila.