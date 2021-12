Alexandru Rafila, despre restricțiile anti-Covid-19 în perioada sărbătorilor de iarnă. Decizia luată de autorități

Ministrul Sănătății a vorbit, marți seara, despre modul îngrijorător în care se desfășoară pregătirile din țară pentru sărbătorile de iarnă. Mai exact, Alexandru Rafila a făcut referire la Târgurile de Crăciun, acolo unde regulile par, mai degrabă, să fie ignorate decât respectate. Potrivit oficialului, principalul motiv pentru nerespectarea măsurilor de protecție este obișnuința românilor de a nu se supune unor seturi de reguli, chiar dacă sunt în avantajul lor.

Întrebat dacă în perioada sărbătorilor se ia în calcul introducerea unor reguli mai dure sau a unor relaxări, profesorul Alexandru Rafila a explicat că acest lucru va depinde în totalitate de contextul epidemiologic din acea perioadă.

Pentru moment, ministrul Sănătății se arată îngrijorat pentru situația actuală, având în vedere că nu sunt respectate nici măsurile de protecție esențiale. Acesta le-a recomandat cetățenilor să adopte un comportament responsabil pentru a avea sărbători liniștite.

“Mi-e greu să vă spun acum ce se va întâmpla peste 3 – 4 săptămâni, dar eu am o preocupare față de ceea ce se întâmplă în acest moment. Am văzut pe la Târgul de Crăciun de la Brașov că era o mare frenezie, am văzut niște concerte care nu aveau nimic de-a face cu măsuri de bază care să prevină transmiterea.

Eu cred că dacă oamenii vor să aibă niște sărbători cât mai apropiate de normalitate, ar trebui să se comporte mai precaut în această perioadă”, a declarat Alexandru Rafila.