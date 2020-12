Alexandru Rafila, avertisment crunt pentru cetățeni. Se va întâmpla, din păcate, după alegeri

Reprezentantul României la OMS a atras atenția cu privire la efectuarea testelor pentru depistarea COVID-19 din această săptămână. Alexandru rafila susține că în această perioadă a fost lăsată garda jos, scăzând considerabil numărul testelor. Din păcate, această neglijență a autorităților se va răsfrânge asupra populației și a rezultatelor din următoarele săptămâni.

Potrivit profesorului Alexandru Rafila, perioada de după alegeri ar putea fi una de sacrificiu, dat fiind faptul că se preconizează o nouă creștere a cazurilor de COVID-19. Acest lucru se datorează unei scăderi a numărului de teste efectuate, perioadă în care oamenii infectați au transmis virusul mai departe.

Reprezentantul României la OMS anunță că după alegerile parlamentare de pe 6 Dece,brie, autoritățile ar putea impune restricții mai dure, conforme cu rezultatele anchetei epidemiologice de la momentul respectiv.

Pe de altă parte, medicul a vorbit despre numărul crescut de decese, dar și despre persoanele care refuză în continuare să accepte existența virusului, cauzând multe neplăceri pentru cei din jur, dar și pentru ei.

Consecință s-ar putea să aibă un răsunet foarte mare în săptămânile următoare. Azi am avut 200 de decese, în condițiile in care au fost raportate mai puține cazuri.

Alexandru Rafila a afirmat în cadrul unei conferințe de presă că, România se află în cel de-al doilea val al pandemiei, iar situația este una alarmantă. Din păcate, acesta contestă capacitatea sistemului medical de a identifica adevăratele cifre de infectări, motivând că autoritățile competente nu cresc numărul de testări, potrivit modelelor folosite în toate țările civilizate.

“Am ajuns în acest al doilea val al pandemiei, în care numărăm peste 10.000 de cazuri pe zi și în care nu există o corelație între un număr mare de cazuri și capacitatea sistemului de sănătate publică de a identifica toate cazurile de infecție sau majoritatea cazurilor de infecție, de a face o testare corespunzătoare, de a testa personalul medical periodic.

Cred că putem face aceste lucruri rapid, să le punem aplicare printr-un model care nu e neapărat invenția noastră, e aplicat în majoritatea țărilor din UE.

Am asistat la o creștere spectaculoasă în România până în urmă cu câteva săptămâni. Apoi, s-a petrecut un fenomen ciudat. Brusc numărul de teste s-a „stabilizat”, am ajuns să testăm la fel atunci când aveam 10.000 de pacienți infectați zilnic ca și atunci când aveam 5.000 de pacienți. Azi am aflat că chair a început să scadă numărul de teste destul de mult.

A scăzut doar într-o singură zi cu 20%. Deci astăzi am avut aproape 8.000 de cazuri și doar 30.000 de teste, ceea ce e anormal”, a declarat acesta, potrivit RomaniaTV, citat de evz.ro.