Alexandru Rafila, avertisment de ultimă oră, după ce un elev de clasa a VIII-a a fost infectat cu COVID-19

Situație alarmantă în școli, după ce un elev de clasa a VIII-a din Iași a fost testat pozitic cu COVID-19. Acesta este primul caz semnalat din România, de când au început cursurile de pregătire pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat. În urma acestei vești, medicul Alexadru Rafila dezvăluie care sunt procedurile în urma acestor cazuri.

Cum a descoperit elevul că este infectat

Băiatul a fost la pregătirea pentru Evaluarea Națională săptămâna trecută, miercuri și joi, dar nimic din starea lui nu prevestea că este bolnav. Întâmplarea face că bunica sa a fost nevoită să se testeze pentru a putea face o operație, iar rezultatul a fost pozitiv. Ulterior, toată familia și-a făcut testul pentru COVID-19 și a reieșit că și ceilalți membri erau infectați.

„Iniţial a fost testată bunica copilului, care trebuia să îşi facă o operaţie. A fost testată pozitivă, ulterior a fost testată toată familia, inclusiv elevul de clasa a 8-a, găsit şi el pozitiv. El a fost două zile la pregătire, la şcoală”, a declarat presei Laviniu Lăcustă, preşedintele USLIP Iaşi, pentru Mediafax.

În clasa în care băiatul s-a prezentat pentru orele de curs au mai fost încă 11 elevi, care în prezent nu vor mai merge la școală și vor fi testați.

„Am făcut o anchetă internă, am dat situaţia la DSP, cu toate persoanele cu care a intrat în contact, cu profesori, cu colegii de clasă şi sunt în evidenţa DSP. Probabil urmează să fie şi ei testaţi. Cei 11 nu mai vin la şcoală, la pregătire. Am dezinfectat toată şcoala cu o firmă autorizată„, a explicat Ilie Gheorghiţă, directorul liceului din Iaşi.

Medicul Alexandru Rafila: „Trebuie făcută ancheta epidemiologică”

Președintele Societății Române de Microbiologie, Alexandru Rafila, a explicat cum trebuie acționat în momentul în care apar situații de acest gen. Acesta susține faptul că elevii care au stat la distanță de colegul lor infectat nu se află obligatoriu în pericol.

În perioada următoare va fi efectuată o anchetă epidemiologică pentru a depista toți contacții apropiați pe care i-a avut tănărul, dar și familia acestuia.

„Trebuie făcută ancheta epidemiologică. Trebuie identificați contacții apropiați, cei cu care a interacționat o perioadă mai lungă de timp. Trebuie monitorizați două săptămâni, dacă apar simptome vor fi îndrumați spre un spital de boli infecțioase.

Depinde ce înseamnă contact apropiat. Faptul că cineva a fost la distanță nu înseamnă că persoana a fost expusă. În afara măsurilor igienice, probabil activitatea va fi întreruptă 24 de ore, se va face monitorizarea tuturor contacților apropiați„, a declarat Alexandru Rafila, la Digi24.