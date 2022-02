Alexandru Rafila, anunț de ultimă oră despre ridicarea restricțiilor. Toți românii așteptau vestea asta

Alexandru Rafila vine cu noi detalii despre ridicarea restricțiilor. Ministrul Sănătății aduce în prim-plan un anunț mult așteptat de către toți românii. Oficialul încurajează în continuare vaccinarea cu serul împotriva COVID-19, distanțarea, precauția și purtarea măștii de protecție în special în spațiile închise. „Se lucrează la scenarii, dar dacă lucrezi la scenarii nu poţi să ştii cu exactitate”, declară acesta.

Ministrul Sănătății a anunțat că este în lucru un scenariu cu privire la ridicarea restricțiilor în România. Cetățenii așteaptă ca viața lor să revină la normal, dar nu se știe încă un termen pentru când se va întâmpla acest lucru.

Alexandru Rafila a încurajat oamenii să poarte în continuare masca de protecție, mai ales în spațiile închise. De asemenea, oficialul a adăugat și că sănătatea populației este mai importantă decât dezbaterile în privința unor prevederi din ordonanța de urgență care reglementează purtarea măștii de protecție.

„Se lucrează la scenarii, dar dacă lucrezi la scenarii nu poţi să ştii cu exactitate, pentru că dacă am ştii cu exactitate pentru că dacă am ştii cu exactitate, nu am mai lucra la scenarii.

Deci în mod evident împreună cu colegii care sunt în zona de sănătate publică, INSP, lucrăm la astfel de scenarii, cum spuneţi dumneavoastră, astfel încât o scădere în mod constant nu numai a numărului de cazuri, dar şi al celor din secţiile ATI să ne ofere argumente pentru ridicarea cât mai rapidă a restricţiilor. Nu vreau să ne angajăm la un termen.

Termenul va fi generat dacă vreţi de modul de evoluţie a situaţiei în perioada următoare şi inclusiv de modul în care fiecare dintre noi ne vom comporta”, a afirmat oficialul.