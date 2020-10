Alexandru Rafila, acuzații grave la adresa PNL. Care este cea mai mare greșeală făcută în plină pandemie

Medicul Alexandru Rafila, cel mai recent candidat PSD la alegerile parlamentare pentru Camera Deputaților, aduce acuzații grave cu privire la modul în care autoritățile gestionează pandemia de COVID-19 din punct de vedere al comunicării.

Reprezentantul României la OMS a vorbit deschis despre comunicarea defectuoasă pe care autoritățile au avut-o încă de la începutul pandemiei. Medicul a ținut să sublinieze că aceste nemulțumiri ale sale au existat dintotdeauna și nu au legătura cu aderarea sa la PSD.

Alexandru Rafila consideră că cifrele prezentate zilnic și repetarea constantă a purtării măștii nu sunt cele mai bune metode pentru a motiva populația să fie responsabilă și receptive la noile măsuri.

Președintele Societății Române de Microbiologie mai susține faptul că mesajul a fost unul uniform și neadaptat, indiferent de perioada în care a fost comunicat.

„Comunicarea a fost punctul cel mai slab în această pandemie. E un punct de vedere pe care l-am expus repetat cu mult timp înainte să am invitația de a adera la PSD. Niște cifre seci și niște informații repetititive legate de folosirea măștii nu cred că sunt suficiente să convingem oamenii că suntem un sistem, suntem o țară care poate să gestioneze această pandemie.

Mesajele trebuie să fie adaptate, profesioniste, să țină cont de evoluția pandemiei. Am avut același tip de mesaj în luna iunie, când lucrurile erau sub control, și avem același tip de mesaj acum, când nu mai sunt sub control. Dumneavoastră lucrați în presă. S-a schimbat ceva din punct de vedere al informațiilor pe care le primiți?”, și-a început acesta discursul.