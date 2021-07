Alexandru Nazare a fost revocat. De ce nu mai este ministrul de Finanțe, de fapt

Deși pare a nu fi o răzbunare, ca urmare a disputelor interne din PNL, astăzi Florin Cîțu a anunțat revocarea lui Alexandru Nazare de la Finanțe. Decizia a venit în urma unor discuții din interiorul coaliției de guvernare. În aceeași declarație Cîțu a anunțat că preia și interimatul Ministerului Finanțelor, până la o nouă nominalizare.

După preluarea funcției de prermie, Florin Cîțu îl nominaliza pe Alexandru Nazare la șefia Ministerului de Finanțe. De la acel moment toată atenția trebuia focusată pe Planul Național de Relansare și Reziliență. Numai că ministrul Alexandru Nazare avea să aibă câteva probleme cu acest plan. Trimis de trei ori până acum la Comisia Europeană, planul României a avut câteva goluri care trebuiau remediate urgent.

Comisia Europeană a insistat să atașeze o listă de reforme la împrumutul soft de 16 miliarde de euro acordat României în cadrul Planului de relansare și rezistență. Mai mult, CE a invitat Fondul Monetar Internațional să asiste în monitorizarea executării reformelor incluse în lista de sarcini. Parte din această listă a picat în sarcina lui Alexandru Nazare de a le rezolva, dar se pare că termenul emis de CE nu a fost respectat.

În declarația de presă premierul a invocat și motivele pentru care Alexandru Nazare a fot revocat din funcția pe care o deținea, fiind deja trimisă și președintelui Klaus Iohannis.

„Azi dimineață am avut o nouă discuție cu liderii coaliției și am informat despre refuzul dlui Alexandru Nazare de a-și dea demisia și despre decizia de a fi revocat. Decizia am luat-o după analiză la 6 luni de zile. Cele mai întârziate proiecte de la Ministerul Sănătății. Avem proiecte întârziate la Finanțe pentru atragerea de fonduri europene și pe combaterea evaziunii fiscale.

În acest moment nu avem nicio propunere pentru ministru al Finanțelor. Ca interimar, mă voi asigura pentru ca toate proiectele să fie reluate în scurt timp. Întârzierea unor proiecte care ajută la eliminarea evaziunii fiscale, altele sunt proiecte la care lucram și în trecut care ajută la implementare prin fonduri europene. Miza este o guvernare bună, în interesul cetățenilor, eliminarea evaziunii fiscale și atragerea de fonduri europene. Pe mine mă interesează ca acest guvern să aibă performanță.” a motivat decizia Florin Cîțu.