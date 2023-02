Alexandra Ungureanu, dezamăgită de piesa din finala Eurovision 2023: „Nu-mi spune mare lucru. Nu am încredere” VIDEO EXCLUSIV

Alexandra Ungureanu e familiarizată cu Eurovisionul, mai ales că, în urmă cu 20 de ani, s-a înscris la competiția națională, fiind animată de dorința de a câștiga concursul european. Între timp și ea, dar și alți artiști consacrați și-au pierdut interesul pentru Eurovision, la care se înscriu artiști aflați la început de drum. În exclusivitate pentru Playtech Știri, artista ne-a spus că Theodor Andrei, reprezentantul României la Eurovision 2023, este talentat, dar piesa „D.G.T. (Off and on)”nu e cea mai bună alegere.

Alexandra Ungureanu, declarații despre reprezentantul României la Eurovision: “Nu am încredere în piesă…”

România s-a clasat în competiția europeană de două ori pe locul al treilea, performanța a fost obținută de Luminița Anghel și Sistem în 2005, și de Paula Seling și Ovidiu Cernăuțeanu în 2010, iar Mihai Trăistariu a reușit să iasă în urma voturilor pe locul al patrulea în 2006.

O dată cu trecerea anilor, artiștii de top nu au mai participat la selecția națională, cum este și cazul Alexandrei Ungureanu.

Alexandra Ungureanu, obișnuită cu Eurovisionul

„Au fost ani în care eu am participat în calitate de concurent, în care mi-am dorit foarte mult să reprezint această țară, moment în care am considerat că am piesa necesară. Eram la început de carieră, poate emoțiile m-au făcut să nu am performanța dorită, poate contextul nu a fost potrivit mie, după care nu mi-am mai dorit neapărat. Pur și simplu nu mi-am mai dorit, am avut alte focusuri”, ne-a explicat artista.

Alexandra Ungureanu: “A fost un show mai sărăcuț așa”

Chiar dacă nu s-a mai înscris la concurs, Alexandra a fost mereu interesată de evoluția lui.

“Am rămas mereu apropiată de fenomenul Eurovision, pentru că urmăresc întotdeauna și ce se întâmplă afară. Sunt piese care îmi plac foarte mult, chiar din piesele care nu ajung hituri, care nu se aud pe radio, dar mie îmi plac. Anul trecut am fost în juriu, anul acesta am văzut că a fost cu totul o altă organizare, și-au dorit ceva foarte fresh, mi se pare că nu le-a ieșit, adică nici fresh, nici efervescent, a fost un show mai sărăcuț așa, mă rog, a fost o altă abordare. Lumea e datoare să încerce, să găsească formula ideală până în momentul în care România va câștiga Eurovisionul. Îmi doresc din suflet să cred că se va întâmpla asta într-o zi. Dar la cum arăta show-ul din anul acesta, pentru mine nu e o miză neapărat să particip”, a spus, pentru Impact.ro, Alexandra Ungureanu.

În 2003, artista a obținut locul al treilea la selecţia naţională şi tot în acelaşi an a reprezentat România la Festivalul Internaţional Cerbul de Aur.

Alexandra Ungureanu: “Am auzit piesa, nu-mi spune mare lucru piesa, e un băiat talentat”

România va fi reprezentată în luna mai, la Eurovision 2023, eveniment care va avea loc la Liverpool, de către Theodor Andrei. Tânărul are 18 ani și a câștigat finala națională cu piesa “D.G.T. (Off and on)”.

„Asta apreciez, că altă dată nu se ofereau foarte multe șanse începătorilor cu un motiv destul de bine argumentat, pentru că nu știi cum reacționează omul în condițiile alea de stres și presiune extremă, posibil să clacheze. Am auzit piesa, nu-mi spune mare lucru piesa, e un băiat talentat cu șanse să se dezvolte. Cred că mai are de căutat muzical până să găsească exact ce i se potrivește și cum trebuie să exprime. Nu am încredere în piesă, nu cred că anul acesta se vor întâmpla lucruri mărețe, dar el are ceva, are zvâc, e interesant”, ne-a spus Alexandra Ungureanu.

Vedeta este gazda unei emisiuni online pe canalul de youtube al postului Kanal D și își continuă în paralel cariera muzicală.