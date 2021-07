Alexandra Stan, primele declarații despre copil după ce s-a căsătorit în mare secret

Alexandra Stan nu continuă să surprindă pe toată lumea. După nunta pe care a făcut-o în secret, celebrul star internațional a vorbit despre copil. Ce a spus despre pasul următor din povestea sa de iubire?

Alexandra Stan, mărturii despre copil. Ce spune despre rolul de mamă?

Alexandra Stan nu contenește să surprindă pe toată lumea în această perioadă. Cunoscuta cântăreață a decis să facă pasul cel mare în secret, alături de bărbatul de care s-a îndrăgostit iremediabil chiar la prima vedere.

Imaginile de la nuntă și-au făcut apariția în urmă cu puțin timp, iar acum fanii au și mai multe întrebări cu privire la cum vede starul internațional pașii următori de după eveniment. Blondina a povestit că totul a decurs ca în basme.

Cei doi au adus în discuție subiectul căsătoriei, ulterior soțul său s-a așezat în genunchi și i-a cerut mâna. Întrebată despre planurile comune, artista a mărturisit că amândoi își doresc să întemeieze o familie, așa că s-au gândit să respecte întocmai pașii și să se cunune civil, iar dacă va fi să-și facă apariția unui copil în viața lor totul ar fi cu mult mai simplu:

„Amândoi ne doream să întemeiem o familie și am verbalizat acest lucru. Mai ales că ne-am gândit că, dacă ar fi să aducem un copil pe lume, să fim căsătoriți și copilul să fie botezat. Credem cu foarte multă tărie în asta și de aceea, cumva, am cochetat cu ideea și am zis: „OK, hai să ne gândim serios la asta!”

Cum a decurs cererea în căsătorie?

Totul s-a întâmplat în Constanța, la locul unde solista a copilărit și are cele mai frumoase amintiri. Momentul a fost descris ca ‘magic’ de către vedeta care a rămas surprinsă de modul în care a formulat cererea Emanuel.