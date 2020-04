Alex Abagiu și Radu Vlăduț dau cărțile pe față. De ce au participat, de fapt, la Asia Express

Alex Abagiu și Radu Vlăduț și-au surprins fanii cu noi detalii despre experiența de la Asia Express. De ce au ales cei doi să participe la cel mai aventuros show de televiziune din România?

Cunoscutul make-up artist și cel mai bun prieten al său au reprezentat una din cele mai de temut echipe de la Asia Express. Deși nu prea plăcuți de colegii lor, majoritatea au susținut că realitatea este că se întrevede faptul că vor reuși să ajungă departe în Drumul Comorilor. Au stârnit comentarii, chiar și jgniri, au fost blamați, dar totuși au reușit în felul lor să ajungă departe în competiție. Radu Vlăduț a fost clar – acesta a venit cu scopul de a concura și de a simți emoția competiției în tot corpul. Acesta a susținut că nu a anticipat că sinceritatea sa va aduce o așa distanțare dintre el și unii din colegi. Mai mult decât atât, felul lui de a fi a venit la pachet cu modul de a juca, cu cărțile pe față.

„Ştiam despre mine că sunt competitiv, acolo m-am convins că aşa e. Un alt lucru pe care îl mai ştiu despre mine e că sunt foarte sincer şi asta s-a văzut în Asia Express”, a mai spus tânărul.

„Unul din motivele pentru care am vrut să merg în Asia Express a fost să ies total din zona mea de confort şi să fac ceva total opus din toate punctele de vedere. Mi-am imaginat că astfel o să pot să apreciez mult mai mult ceea ce am, şi asta s-a şi întâmplat şi de aceea sunt foarte recunoscător pentru această experienţă. Regrete? Eu cu Radu am trăit experienţă asta foarte sincer şi autentic şi indiferent de reacţiile lor , mă bucur că putem spune că nu avem regrete. Ar însemna să ne regretăm trăirile şi felul de a fi. Pot spune, însă, că reacţia celorlalţi sau a publicului poate nu a fost mereu cea aşteptată, dar asta e altă poveste, pentru că nu pot eu controla reacţia nimănui”

Alex Abagiu (Sursa: okmagazine.ro)