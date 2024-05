Alessandra Stoicescu, ofertată de PRO TV. Ce a dezvăluit despre Andreea Esca, nimeni nu se aștepta

Alessandra Stoicescu este una dintre cele mai apreciate și respectate jurnaliste din România, cu o carieră impresionantă în televiziune. Născută pe 28 aprilie 1976, la București, Alessandra și-a construit un nume solid în domeniul jurnalismului, devenind o figură emblematică pentru telespectatorii români.

Alessandra Stoicescu și-a început cariera în jurnalism în anii ’90, când a intrat în echipa de știri a postului de televiziune Antena 1. În scurt timp, a demonstrat că are toate calitățile necesare pentru a deveni o jurnalistă de top: profesionalism, integritate și o capacitate remarcabilă de a comunica eficient. Aceste calități au ajutat-o să avanseze rapid și să devină una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de știri din România.

În 2010, Alessandra Stoicescu a prezentat ultimul Observator alături de Lucian Mândruță, iar în 2020 a revenit la pupitrul știrilor. Invitată în podcastul lui Mihai Morar, vedeta TV a făcut o serie de dezvăluiri surprinzătoare:

”În momentul ăsta, cu cei 15 ani înainte și cu cei aproape cinci în curând, cumva sunt cel mai longeviv prezentator al Observatorului. Când am plecat și am închis ușa redacției Observator, eu am crezut că nu o să mă întorc niciodată. Și acea Alessandra Stoicescu nu s-a întors niciodată la Observator. Din al doilea moment, eu am început să contruiesc omul care este astăzi la pupitrul Observatorului. (…) A doua zi dimineață, după ce povestea s-a încheiat, eu m-am trezit liniștită”.