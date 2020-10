Alertă pentru români. Valul doi al virusului vine din vest: Parisul, în alertă totală, iar Italia, în dezastru

Temerile autorităților privind al doilea val mondial al pandemiei s-au adeverit. În urmă cu două luni, un oficial german avertiza că „este deja aici”, după ce țara sa raporta sute de noi îmbolnăviri zilnic. Spania a devenit prima țară din Europa de Vest care a depășit 50.000 de cazuri de COVID-19, Praga și Bratislava vor declara stare de urgență, Italia a înregistrat peste 2.000 de cazuri de coronavirus în 24 de ore, pentru prima dată din luna aprilie, iar Parisul ar putea intra în stare de alertă maximă de luni.

Valul doi al virusului vine din vest. COVID-19 pare să scape de sub control în mai multe țări

Am intrat în al doilea val al pandemiei, anunță autoritățile române, în ziua în care am marcat un nou record negativ absolut: 2.158 de cazuri noi. Ambulanțele stau la coadă să lase pacienții, iar în multe spitale nu mai sunt locuri la ATI. Medicii susțin că se simt sub asediu și că în curând nu vor mai putea trata toți bolnavii în stare gravă. Doctorul Alexandru Rafila admite că „am intrat în al doilea val”.

Bilanțul ultimelor zile îi sperie și pe oficiali. „Sunt îngrijorat de ce am văzut astăzi. Facem o analiză foarte serioasă”, a spus premierul Ludovic Orban. În timp ce președintele Klaus Iohannis a declarat: „Eu nu-mi doresc să reintroducem restricții, dar este evident că, dacă numărul infectărilor crește, în anumite localități și pe anumite segmente, este posibil să se reintroducă măsuri”. Specialiștii apreciază că de acum și până la finalul anului numărul de îmbolnăviri va tot crește.

Parisul ar putea intra în alertă maximă de luni

Parisul și suburbiile sale ar putea intra de luni în stare de alertă maximă, dacă se confirmă avansarea epidemiei în regiune, a declarat joi ministrul francez al Sănătății, Olivier Veran. „Au fost depășite cele trei praguri care pot corespunde zonei de alertă maximă”, admite ministrul. „Dacă acest lucru se confirmă, nu am avea altă opțiune decât să plasăm Parisul și suburbiile sale în alertă maximă și aceasta de luni”, a completat acesta.

Italia, în bătaia puștii

Italia, prima țară din Europa afectată grav de COVID-19 și cu cel mai mare număr al deceselor de pe continent, a anunțat joi 2.548 de cazuri noi de infecții cu noul coronavirus în ultimele 24 de ore, fiind pentru prima oară de la finalul lunii aprilie când bilanțul zilnic trece de 2.000 de cazuri.

Praga și Bratislava, din nou în stare de urgență

Slovacia și Republica Cehă vor declara fiecare starea de urgență în această săptămână, au anunțat luni premierii celor două țări. „Situația este extrem de gravă și consider că trebuie să adoptăm măsuri foarte radicale și foarte îndrăznețe”, a declarat șeful guvernului slovac, Igor Matovic. Conform restricțiilor luate în considerare de guvernul slovac, toate evenimentele culturale, sportive și serviciile religioase vor fi interzise din data de 1 octombrie. Restaurantele, barurile și cafenelele se vor închide la orele 22:00, iar persoanele care nu locuiesc împreună și doresc să se apropie la mai puțin de 2 metri, în exterior, vor fi obligate să poarte mască.