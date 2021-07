Alertă pe litoral. Peste 3000 de pacienți, prezenți la Urgențe. Care sunt simptomele

Numărul turiștilor prezenți pe litoral este în creștere, astfel că, tot mai mulți pacienți bat la ușile secțiilor de Urgență ale spitalelor din Constanța și stațiunile învecinate. Din cauza numărului mare de solicitări, medicii abia mai fac față, însă, cu toate acestea, își doresc să îngrijească cât mai bine turiștii.

Spre deosebire de o altă perioadă din an, sezonul estival aduce cu sine pacienți de trei ori mai mulți decât în mod obișnuit, astfel că este evidentă o prezeță sporită a cetățenilor pe litoralul românesc. Majoritatea dintre cei care au nevoie de îngrijiri medicale urgente vin cu simptome precum cefalee, insolații și dureri abdominale.

Cu privire la apelurile care solicită Serviciul de Ambulanță, acestea au crescut de la 300, într-o zi normală, la 400 într-un interval de 24 de ore. Un alt motiv pentru care turiștii se prezintă la Urgențe este lipsa medicului de familie din orașul lor, astfel că medicii de la Urgențe trebuie să facă față tuturor nevoilor.

Aceștia au explicat că fac tot posibilul ca pacienții să fie bine îngrijiți de la început, astfel încât, să poată pleca acasă cât mai repede. Medicii avertizează turiștii să evite orele de vârf și să apeleze la o bună hidratare.

Recent, un turist a povestit experiența sa nefericită de pe litoralul românesc, mai exact, de la Mamaia. Acesta a povestit cât a fost nevoit să dea din buzunar pentru o masa modestă, formată dintr-o ciorbă, o porție de hamsii și o bere un preț de 70 de lei.

Din păcate, nici la capitolul condiții pe plajă, stațiunile de pe litoral nu stau mai bine, astfel că bărbatul s-a reorientat rapid către o stațiune din Bulgaria.

”Am fost cu familia pentru o zi la Mamaia, pentru că ne era dor de mare. Vă spun sincer, am regretat că am luat această decizie. Plaja este foarte lată și plină de scoici. La mal, apa devine adâncă după doar câțiva metri, spre disperarea părinților cu copii mici. Nu am văzut vestiare, unde să te poți schimba sau dușuri.

Am dat pe o ciorbă, o porție de hamsii și o bere 70 de lei. Soția mea a comandat o friptură de 75 de lei, care nu a a mai ajuns pe masa noastră. Noroc că am putut lăsa mașina la o cunoștință, că dacă mai plăteam și taxa de parcare, care ajunge am auzit la aproape 100 de lei pe zi, paguba era și mai mare”, a explicat acesta pentru observatorulph.ro.