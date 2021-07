Alertă maximă în Bucureşti! Care sunt cartierele în care au fost depistaţi ţânţarii purtători ai virusului West Nile. Ocoleşte aceste zone

În aceste zile toride specialiștii români trag un mare semnal de alarmă. În București, în mai multe cartiere, au fost depistați țânțarii purtători ai virsului West Nile. Virusul West Nile poate provoca boli neurologice și moarte la oameni. Virusul se găsește frecvent în Africa, Europa, Orientul Mijlociu, America de Nord și Asia de Vest. Este menținut în natură într-un ciclu care implică transmiterea între păsări și țânțari. Oamenii, caii și alte mamifere pot fi infectați prin înțepătura de țânțari.

Virusul West Nile a fost izolat pentru prima dată la o femeie din districtul West Nile din Uganda în 1937. A fost identificat la păsările din regiunea deltei Nilului în 1953. Înainte de 1997, West Nile nu era considerat patogen pentru păsări. În Israel, o tulpină mai virulentă a cauzat moartea diferitelor specii de păsări care prezentau semne de encefalită și paralizie. Infecțiile umane atribuite acestui virus au fost raportate în multe țări din lume de peste 50 de ani.

Cele mai mari focare au avut loc în Grecia, Israel, România, Rusia și SUA. Siturile focarului se află pe rutele migratoare majore ale păsărilor. În gama sa originală, virusul West Nile era răspândită în toată Africa, părți din Europa, Orientul Mijlociu, Asia de Vest și Australia. De la introducerea sa în 1999 în SUA, virusul s-a răspândit și este acum pe scară largă stabilit din Canada până în Venezuela.

Infecția umană este cel mai adesea rezultatul mușcăturilor de la țânțarii infectați. Țânțarii se infectează atunci când se hrănesc cu păsări infectate. Virusul intră în cele din urmă în glandele salivare ale țânțarilor. În timpul meselor de sânge ulterioare, când țânțarii mușcă, virusul poate fi injectat la oameni și animale, unde se poate înmulți și poate provoca boli. Virusul poate fi transmis și prin contactul cu alte animale infectate, prin sângele lor sau alte țesuturi.

O proporție foarte mică de infecții la om a apărut prin transplant de organe, transfuzii de sânge și laptele matern. Există un caz raportat de transmitere a virusului transplacentar, de la mamă la copil. Până în prezent, nu s-a documentat nicio transmisie de la om la om prin contact ocazional. Nu a fost raportată nicio transmitere a virusului către lucrătorii din domeniul sănătății atunci când au fost puse în aplicare măsurile standard de control al infecției.

Mai multe centre medicale din București, precum și specialiștii Institutului Cantacuzino, au tras un semnal de alarmă cu privire la ţânţarii purtători ai virusului West Nile. Aceste centre spun că respectivele insecte au fost depistate în mai multe cartiere bucureștene, conform datelor oficiale ale Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile.

Datele CNSCBT spun că doar în 2019 au fost înregistrate 66 de cazuri de persoane care au contractat virusul West Nile, după ce au fost mușcați de țânțari. Dintre acestea 18 au fost înregistrate la nivelul Bucureștiului în 2019.

Reprezentanții CNSCBT au făcut recent o listă cu zonele din București unde au fost depistați ţânţarii purtători ai virusului West Nile. Aceștia spun că au fost depistați în zona Eroilor-Universitate. Mai exact în zonele verzi, cum ar fi parcurile Izvor şi Cişmigiu. Sursele spun că s-a cerut deja intervenția Primăriei Capitalei în această situație pentru a eradica insectele purtătoare de virus.

După raportul și solicitările înaintate către Primăria Capitalei, s-a decis interenția în zonele unde au fost depistați ţânţarii purtători ai virusului West Nile. Conform comunicatului de presă emis astăzi, deja s-a trecut la împrăștierea de tratamente împotriva țânțarilor din zonele amintite anterior.

„Primaria Municipiului Bucuresti, prin Compania municipala Eco Igienizare, continua campania de combatere a tantarilor in parcurile din Capitala, pe marile bulevarde, dar si pe strazile adiacente. In aceasta noapte vor continua tratamentele demarate noaptea trecuta in sectorul 2, dar si cele din sectorul 1, pe Bulevardul Aviatorilor si strazile adiacente. Tot in aceasta noapte se va actiona si in parcurile Izvor, Cismigiu si Unirii.

Substantele vor fi aplicate pe aliniamente stradale, spatii verzi, scuaruri, precum si in toate zonele cu vegetatie abundenta. Mentionam ca acolo unde unde efectuarea tratamentelor impotriva tantarilor nu este posibila din cauza limitarii accesului utilajelor, se va interveni punctual, cu aparatura portabila, de tip atomizor.”, se spune în comunicatul PMB.