Alertă în București! O mașină care circula pe podul Floreasca a plonjat în lac și s-a scufundat. Două persoane se aflau în autoturism

Un accident teribil a avut loc în această dimineață în București, acolo unde o mașină a căzut în lacul Floreasca. În autovehicul se aflau doi bărbați, care au fost transportați la spital. Potrivit primelor informații, cele două victime sunt de naționalitate franceză.

„Intervenim in Calea Floreasca, unde un autoturism a cazut in lacul Floreasca, in jurul orei 7. La caz au fost identificate 2 victime, in exteriorul autoturismului, carora li s-a acordat primul ajutor. Ulterior au fost transportate la Spitalul Floreasca”, a transmis ISU BIF.