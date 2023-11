Alertă de vreme rea. A fost emis cod galben de viscol şi ninsori puternice. Avertisment ANM pentru români

Vremea rece începe să-și facă simțită prezența în aproape toată țara, iar noua alertă de vreme rea confirmă acest aspect. A fost emis cod galben de viscol şi ninsori puternice, însoțit de un avertisment ANM pentru români.

Alertă de vreme rea! Cod galben de viscol şi ninsori puternice în aproape toată țara

Iarna separe că-și va intra în drepturi în perioada următoare, iar noua alertă de vreme rea din această dimineață, din păcate, confirmă evoluția vremii din această parte a lunii noiembrie.

Conform datelor, la această oră a fost emis cod galben de viscol şi ninsori puternice pentru Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, fiind anunțate ”intensificări ale vântului, predominant ninsori la munte la peste 1400 m, temporar viscol la peste 1700 m”:

”Vântul va avea intensificări în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, cu viteze de 55…65 km/h și izolat peste 70 km/h. În zona montană vor fi precipitații mixte, iar la peste 1400 m vor predomina ninsorile, local însemnate cantitativ (20…30 l/mp) și se va depune strat de zăpadă mai consistent în Carpații Orientali. La munte vor fi rafale de 60…80 km/h, iar la altitudini mai mari de 1700 m, peste 90…100 km/h și vor fi perioade cu viscol și vizibilitate scăzută. Unele intensificări ale vântului cu viteze de 45…55 km/h vor fi și în restul teritoriului. În dimineața zilei de duminică în zonele joase din estul Transilvaniei și Maramureș, trecător vor fi precipitații mixte.”, anunță ANM la această oră.

Un nou avertisment ANM pentru români

Din păcate, deși ne aflăm în perioada din an în care, în mod normal, valorile termice scad și apar precipitațiile sub formă de ninsoare, mulți sperau totuși la ceva grade cu plus. Din păcate, deși au fost anunțate, de exemplu, pentru București 17 grade astăzi, vremea se schimbă, și există un nou avertisment ANM pentru români de vremea rea.

Sunt două avertizări de cod galben astăzi, preponderent în Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei și în sudul Transilvaniei, și au valabilitate până în jurul orei 18:00:

” Vântul va avea intensificări în Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei și în sudul Transilvaniei, cu viteze de 55…65 km/h și izolat peste 70 km/h. În zona Carpaților Orientali va ninge moderat cantitativ (10…15 l/mp) și va continua să se depună strat de zăpadă. La munte vor fi rafale de 60…80 km, iar la altitudini mai mari de 1700 m, peste 90…110 km/h și vor fi perioade cu viscol și vizibilitate scăzută.”, mai precizează ANM în această nou alertă de vreme rea.

O alertă de vreme rea a fost emisă și vineri

Vremea în noiembrie mai ales, în ultimii ani a cunoscut schimbări importante, iar valori termice ridicate, deși improprii perioadei, au mai fost înregistrare. Dar, conform informațiilor din ultimele 48 de ore, au existat schimbări termice pe tot teritoriul țării, inclusiv o alertă de vreme rea a fost emisă și vineri.

Așa că, este momentul să scoatem din șifoniere hainele groase de iarnă, deoarece se anunță valori termice scăzute, mai ales pe timpul nopții și la primele ore ale dimineții.